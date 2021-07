Griezmann perdió un contrato con Konami por comentarios discriminatorios

"Creemos que la filosofía del deporte no tolera la discriminación", dijo este miércoles en un comunicado Konami Digital Entertainment, que mantenía una relación contractual con el delantero. Además es dueña de la franquicia del juego del Barcelona eFootball PES, por lo que anticipó que le solicitará al cub catalán que, como socio, explique los detalles de este caso y sus acciones futuras.

El video en cuestión sería de 2019, fue grabado por Ousmane Dembélé en compañía de Griezmann, durante una gira por Japón en la que se los ve haciendo comentarios en tono jocoso sobre los empleados de un hotel.

"Todas estas caras feas sólo para que puedas jugar al PES, ¿no te da vergüenza?", dice Dembélé mientras los empleados tratan de reparar la consola de su compañero de equipo, quien sonríe a la cámara.

Dembélé reconoció la autoría del vídeo, dijo que era de carácter "privado" y explicó que la escena podría haber tenido lugar en cualquier parte del mundo, donde habría usado las mismas expresiones, que "no están dirigidas a ninguna comunidad en concreto".

Griezmann, por su parte, negó las acusaciones de racismo en sus redes, donde señaló: "Siempre he estado comprometido contra cualquier forma de discriminación. Durante los últimos días, algunas personas han querido hacerme pasar por el hombre que no soy. Rechazo firmemente las acusaciones que se me han hecho y lamento haber podido ofender a mis amigos japoneses".

Konami y Griezmann

La firma japonesa había anunciado los primeros días de junio que el jugador campeón del mundo sería el embajador de su juego de cartas Yu-Gi-Oh! y que, por primera vez, habría cartas coleccionables y con las que se podría jugar inspiradas en el futbolista, que iban a lanzarse a finales de año. Los productos de Yu Gi Oh! son muy populares y se venden en más de 80 países, son traducidos en nueve idiomas.

"Es un verdadero honor convertirme en Embajador de Yu-Gi-Oh!, ya que este título me ha gustado desde que era un niño", había dicho Griezmann en ese momento. Ahora, menos de un mes después, debió pedir disculpas y se perdió un contrato millonario.