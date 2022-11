Habló Copetti: palo a Benedetto y porqué no pateó el penal ante River

"Nosotros perdimos campeonatos. No les habíamos faltado el respeto nunca a ellos. Se vio reflejado después de que ellos salieron hablar y de que me metieron a mí en algunas situaciones y yo nunca hablé hacia Boca en ninguna nota. Entre colegas fue una falta de respeto que me ataquen de cierta forma", se desquitó el delantero en diálogo con el programa DataRacing. Y destacó: "Nosotros nos callamos, jugamos el partido y lo pudimos sacar adelante".

Pero no quedó ahí. Copetti se acordó especialmente de Darío Benedetto, quien luego de consagrarse en la LPF, en un video de los festejos mostró el trofeo y dijo: "¿La querés, no? Te quedaste con las ganas".

El exjugador de Atlético Rafaela devolvió: "Yo a él lo traté con mucho respeto en las semifinales de la Copa por toda la trayectoria que tuvo. Pero después él me faltó el respeto, yo no me merecía eso, no sé por qué me atacó".

Y agregó: "Cuando se meten conmigo me tocan el orgullo porque soy una persona sencilla. Me sorprendió que se metiera conmigo porque yo no me metí con él ni con otro pibe que no sé quién era (en referencia a Gabriel Aranda, quien también lo cargó). No sé por qué me atacaron a mí".

Por otro lado, el goleador explicó por qué no pateó el penal ante River que le pudo dar el título a la Academia. "Iban 43 minutos y estaba cansado. Cuando uno no piensa por el cansancio, la confianza no está y Galván la tenía. Fui goleador y por ahí me tendría que haber hecho cargo, pero no estaba confiado. La próxima no voy a dudar en hacerlo", reconoció.

Por último, confesó: "Estoy pensando en la Copa Libertadores. Es algo muy lindo para mí y lo sueño desde chico. Estoy seguro que con este grupo estamos para pelear cosas muy lindas".

Sobre su futuro profesional añadió: "Yo por ahora me debo a Racing y voy a seguir acá. Si llega una oferta y al club le convence, no tengo nada que hacer. A uno le va a doler irse por todo el cariño de la gente y, si es que me voy, espero que más adelante pueda volver".