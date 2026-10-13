Histórico: la Fórmula 1 volverá a correr en África desde 2030 con un Gran Premio en Ruanda

La pista deberá cumplir con los requisitos de Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la máxima homologación necesaria para recibir carreras de Fórmula 1. El diseño aprovechará los desniveles naturales del terreno y buscará integrar el circuito al paisaje, con sectores destinados a la observación del público.

Además de recibir al campeonato mundial, el complejo tendrá actividad durante todo el año y podrá albergar otras competencias internacionales, conferencias y espectáculos. El objetivo de las autoridades es impulsar el turismo, generar empleo, atraer inversiones y abrir oportunidades para empresas y trabajadores locales.

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó la importancia de la incorporación de Ruanda al calendario. “Con Ruanda incorporándose al calendario desde la próxima década, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados y acercará el Campeonato Mundial más que nunca a los aficionados de todo el mundo”, afirmó.

Por su parte, el presidente ruandés, Paul Kagame, sostuvo que el proyecto apunta a generar beneficios que trasciendan la realización de una carrera. El mandatario señaló que la infraestructura permitirá desarrollar capacidades locales y abrir oportunidades para jóvenes africanos en áreas como la ingeniería, la mecánica, la tecnología y el automovilismo.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, también calificó el acuerdo como un momento histórico para la categoría y remarcó que la entidad trabajará junto con la organización de la Fórmula 1 y las autoridades del país para garantizar que el circuito cumpla con los estándares internacionales.

La historia de la Fórmula 1 en África

La Fórmula 1 disputó 24 Grandes Premios oficiales en África entre 1958 y 1993, concentrados en Marruecos y Sudáfrica. La primera carrera se celebró el 19 de octubre de 1958 en el circuito de Ain Diab, en las afueras de Casablanca, y terminó con el triunfo del británico Stirling Moss.

Posteriormente, el campeonato se trasladó a Sudáfrica. El Gran Premio ingresó formalmente al calendario en 1962 y, desde 1967, el circuito de Kyalami, ubicado cerca de Johannesburgo, se convirtió en su sede habitual durante varios años.

La situación política sudafricana y el régimen del apartheid provocaron el aislamiento internacional del país y la salida de la carrera del calendario después de 1985. La competencia regresó en 1992 y 1993, durante el proceso de apertura política, pero luego desapareció nuevamente por dificultades financieras y cambios en la gestión comercial del campeonato.

Ahora, más de 30 años después de aquella última carrera, Ruanda se prepara para convertirse en la nueva sede africana de la Fórmula 1. La iniciativa también busca ampliar la presencia de la categoría en un continente donde, según datos difundidos por la organización, ya existe una audiencia superior a los 100 millones de aficionados.