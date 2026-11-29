En esa misma línea, resaltó la evolución que consiguió durante la competencia: “Este fin de semana fui muy bien en clasificación, fui muy bien en carrera, tuve muy buen ritmo y fui muy consistente”. Luego, al referirse al funcionamiento general de Alpine, diferenció su balance personal del resultado colectivo: “Creo que eso es lo mejor. El resto, obviamente, fue un circuito que nos cayó mal como equipo. Intentaremos mejorar para el próximo”.

Con este resultado, Colapinto quedó por delante de su compañero Pierre Gasly, quien terminó 14°, aunque ninguno de los dos pilotos de Alpine pudo sumar puntos. La próxima presentación será en el Gran Premio de Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre, que marcará el cierre de la temporada 2026 de la Fórmula 1.