El piloto argentino expresó su bronca por el tiempo que demoró el equipo de mecánicos de Alpine para el cambio de neumáticos, algo que le significó no poder sumar puntos en el GP de Qatar.
Franco Colapinto terminó el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 con sensaciones encontradas. El argentino finalizó 13° en el circuito de Lusail, después de haber llegado a ubicarse entre los seis primeros. Sin embargo, un inconveniente durante su primera detención en boxes lo hizo perder varias posiciones y condicionó sus posibilidades de meterse en la zona de puntos, objetivo que terminó no pudiendo conseguir más allá de sus esfuerzos.
Una vez finalizada la carrera, el piloto de Alpine no ocultó su malestar por lo sucedido y apuntó contra sus mecánicos. “Perdí muchas posiciones y mucho tiempo en pista en la parada. Fueron seis o siete segundos más de lo que tenía que haber sido, así que perdí mucho tiempo ahí”, explicó. Y agregó: “Tendremos que mejorar eso para la próxima, pero es muy difícil ganar tanto tiempo en pista y después lo perdés muy fácil en boxes. Es una lástima”.
Más allá de la frustración por el error del equipo, Colapinto hizo una valoración positiva de su actuación individual. El argentino reconoció que Lusail es un trazado que suele presentarle dificultades, especialmente por sus curvas largas, pero destacó el rendimiento que consiguió durante las distintas sesiones del fin de semana. “Estoy contento con mi performance. Es un circuito que siempre me costó bastante, con curvas largas que a veces se me complican un poquito más por mi estilo de manejo”, señaló.
En esa misma línea, resaltó la evolución que consiguió durante la competencia: “Este fin de semana fui muy bien en clasificación, fui muy bien en carrera, tuve muy buen ritmo y fui muy consistente”. Luego, al referirse al funcionamiento general de Alpine, diferenció su balance personal del resultado colectivo: “Creo que eso es lo mejor. El resto, obviamente, fue un circuito que nos cayó mal como equipo. Intentaremos mejorar para el próximo”.
Con este resultado, Colapinto quedó por delante de su compañero Pierre Gasly, quien terminó 14°, aunque ninguno de los dos pilotos de Alpine pudo sumar puntos. La próxima presentación será en el Gran Premio de Abu Dhabi, del 4 al 6 de diciembre, que marcará el cierre de la temporada 2026 de la Fórmula 1.
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