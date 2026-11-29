El argentino quedó lejos de la zona de puntos. Kimi Antonelli, con Mercedes, fue el ganador de la competencia, seguido por su compañero George Russell y Oscar Piastri, con McLaren.

Franco Colapinto (Alpine) finalizó este domingo decimotercero en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, donde quedó un puesto por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. El ganador de la prueba fue el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que ratificó su gran rendimiento días después de haberse consagrado campeón. Detrás se ubicaron el británico George Russell, también con Mercedes, y el australiano Oscar Piastri (McLaren).