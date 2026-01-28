Horacio Zeballos y Marcel Granollers pasaron a la semifinal en el Australian Open

En busca de un lugar en la final, la dupla hispano-argentina se medirá este jueves frente al estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski en la Margaret Court Arena, en un encuentro programado no antes de las 00:00 de la Argentina.

copadavis1 Horacio Zeballos y Andrés Molteni le dieron el punto decisivo a la Argentina contra Países Bajos.

Zeballos y Granollers alcanzaron por tercera vez las semifinales en Melbourne Park, luego de sus destacadas actuaciones en las ediciones 2022 y 2023. En 2024 no pudieron participar del certamen australiano debido a una lesión sufrida por el catalán. Este nuevo triunfo alimenta la ilusión de recuperar el número uno del ranking ATP de dobles, actualmente en poder de los británicos Lloyd Glasspool y Julian Cash, una posición que el argentino y el español supieron ocupar por primera vez en 2024.

Horacio y Marcel atraviesan el punto más alto de sus trayectorias. En los últimos cuatro Grand Slams lograron instalarse, como mínimo, entre las cuatro mejores parejas del torneo. En las canchas duras de Australia ratificaron ese presente con una actuación consistente, al superar en sets corridos a Luz y Matos. El principal sostén de la victoria fue la solidez con el saque, un rubro en el que no concedieron quiebres a lo largo de todo el partido. En contraste, aprovecharon dos oportunidades para romper el servicio rival: una en el octavo game del primer set y otra en el tercer juego del segundo parcial, lo que les permitió cerrar el encuentro sin sobresaltos.

Van por su primera final en Australia

En la antesala de lo que podría ser su primera final en el Abierto de Australia, el marplatense y el catalán se enfrentarán a Harrison y Skupski, quienes vienen de vencer con claridad a los checos Petr Nouza y Patrik Rikl por 6-2 y 6-3. Ambos integrantes de la pareja rival comparten un recorrido similar: su consolidación en el dobles llegó después de una prolongada experiencia en el circuito de singles.

Antes de transformarse en uno de los doblistas más destacados del circuito, Zeballos alcanzó el puesto 39 del ranking ATP en individuales y obtuvo su único título en singles en el ATP 250 de Viña del Mar 2013, donde protagonizó un histórico triunfo al derrotar en la final a Rafael Nadal. Granollers, por su parte, llegó a ubicarse como número 19 del mundo y conquistó cuatro títulos: Houston 2008, Valencia 2011, Gstaad 2011 y Kitzbühel 2013. Con el paso del tiempo, ambos comprendieron que el dobles no era un plan alternativo, sino una vía concreta para extender su vigencia en la elite del tenis.

Como pareja, el argentino y el español construyeron un palmarés de alto nivel con 15 títulos ATP, entre los que se destacan las consagraciones en Roland Garros y el US Open, ambas obtenidas en 2025. A ese registro se suman ocho Masters 1000: Canadá (2019 y 2024), Roma (2021 y 2024), Cincinnati (2021), Madrid (2021 y 2025) y Shanghai (2023). También celebraron en los ATP 500 de Río de Janeiro 2020, Halle 2022 y Basilea 2025, además de los ATP 250 de Buenos Aires 2020 y Bucarest 2025. En el plano individual, Zeballos ya acumula 27 títulos de dobles a lo largo de su carrera.