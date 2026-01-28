Boca, River y Racing juegan este miércoles: a qué hora y cómo verlos en vivo

La actividad se abrirá a las 17 en Mar del Plata, donde Aldosivi recibirá a Barracas Central por la Zona B, con transmisión de TNT Sports. El Tiburón viene de empatar sin goles ante Defensa y Justicia en su debut, mientras que el Guapo cayó por la mínima como local frente a River. Ambos buscarán su primer triunfo en el torneo y mejorar una producción ofensiva que quedó en deuda en la fecha inicial.

A las 19.00 será el turno de uno de los cruces más atractivos del día: Racing recibirá a Rosario Central en el Cilindro, por la Zona B y con televisación de ESPN Premium. La Academia intentará recuperarse tras la derrota 2-1 ante Gimnasia en La Plata, mientras que el Canalla también llegará golpeado luego de caer en Arroyito frente a Belgrano por el mismo marcador. Un duelo entre dos equipos que necesitan sumar para no perder terreno muy temprano.

Desde las 20, River será local ante Gimnasia de La Plata por la Zona B, en un encuentro que se verá por TNT Sports. El equipo de Núñez debutó con una victoria 1-0 ante Barracas Central como visitante, mientras que el Lobo tuvo un estreno positivo al vencer 2-1 a Racing. Buscarán continuar su buen inicio en el certamen.

Finalmente, la jornada se cerrará a las 22.15 en La Plata, cuando Estudiantes reciba a Boca por la Zona A, con transmisión de ESPN Premium. El Pincha viene de empatar 1-1 frente a Independiente en Avellaneda, mientras que el Xeneize viene de ganarle 1-0 a Riestra y de la presentación de sus primeros dos refuerzos para este año, Ángel Romero y Santiago Ascacíbar, quien podrían empezar a ser convocados desde la siguiente fecha.

El resumen de la jornada del miércoles

17.00 hs. Aldosivi - Barracas (Zona B) TV: TNT Sports.

19.00 hs. Racing - Rosario Central (Zona B) TV: ESPN Premium.

20.00 hs. River - Gimnasia (Zona B) TV: TNT Sports.

22.15 hs. Estudiantes - Boca (Zona A) TV: ESPN Premium.