Atlético Tucumán y Central Córdoba repartieron puntos en un partido sin goles

El primer tiempo mostró a un Atlético Tucumán algo más adelantado en el campo, con mayor tenencia y algunos intentos desde pelota parada. La situación más clara fue un remate de Leandro “Loco” Díaz desde larga distancia, al ver adelantado a Alan Aguerre, que pasó cerca y levantó al público. Central Córdoba apostó a un bloque más bajo y a salidas rápidas, pero sin generar peligro sostenido.

En el complemento, ambos entrenadores movieron el banco en busca de mayor dinámica, aunque el desarrollo no cambió demasiado. Atlético intentó empujar con los ingresos de Brondo, Compagnucci y Godoy, mientras que el equipo santiagueño refrescó su mediocampo y su frente de ataque para sostener el resultado. El trámite se volvió más cortado, con varias amonestaciones y escasas llegadas claras.

Sobre el cierre, el Decano tuvo algunos córners consecutivos, pero volvió a chocar con una defensa bien plantada de Central Córdoba, que resistió sin sobresaltos. Por la tercera fecha, Atlético recibirá a Huracán este sábado desde las 22, mientras que Central Córdoba visitará a San Lorenzo, el mismo día, a partir de las 17.30.