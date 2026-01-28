Juan Sebastián Verón encendió la polémica tras la salida de Santiago Ascacíbar

En ese escenario irrumpió Juan Sebastián Verón. El presidente del Pincha dejó de seguir al futbolista en Instagram y publicó una historia con una frase atribuida a Alejandro Sabella: “Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”.

image

Una señal breve pero elocuente, que muchos leyeron como una alusión directa a declaraciones previas del volante, quien tiempo atrás había afirmado que en el fútbol argentino solo vestiría la camiseta de Estudiantes.

En City Bell sostienen que el “Ruso” ejerció presión para cerrar su pase al Xeneize, una intención que ya había expresado en el pasado y que volvió a cobrar fuerza antes del comienzo de su segundo ciclo en el club platense.

Más allá de las conversaciones internas y de los esfuerzos de algunos referentes del plantel para que reconsiderara su postura, la decisión del mediocampista no se modificó.

Uno de los que se refirió al tema fue José Sosa: “Hablé poco con el ‘Ruso’. Hay conversaciones y hay que ser cuidadoso con lo que se dice hasta que no esté oficializado. Él sabrá lo que tiene que hacer”, expresó.

sosa y Ascacibar

También puso el foco en el lugar que Ascacíbar ocupaba dentro del grupo: “Es el capitán principal. Le tocó llevar una situación donde había que tomar decisiones junto con el club y todos sabemos lo importante que es”.