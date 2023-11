Ibarra confirmó a Macri como vice y apuntó contra el Consejo de Fútbol

La presentación tuvo lugar en el Yacht Club de Puerto Madero alrededor de las 14.30 horas del lunes, momento en el cual Andrés Ibarra apareció junto a Mauricio Macri y tomó la palabra, como candidato a presidente, comenzando con un agradecimiento a las agrupaciones que lo respaldan y al ex mandatario de la Nación: "Gracias a las agrupaciones que nos respaldan y sobre todo a vos, Mauricio (Macri), que tomaste la decisión de volver a nuestro club para ayudarnos a ponerlo en lo más alto. Por eso es un honor para mí decirlo formalmente que me vas a acompañar en la fórmula como vicepresidente 1°. Contar con el apoyo del presidente más exitoso en la historia de Boca es un verdadero orgullo".

"Estamos ante una elección importantísima, clave para el futuro de Boca, y por eso como oposición entendimos desde hace tiempo que no podíamos ir divididos. Por eso este trabajo que hemos llevado adelante para lograr esa unión con el fin de recuperar la gloria perdida y volver a poner a Boca entre los cinco clubes del mundo" agregó el ex Ministro de Modernización argentino durante la presidencia de Mauricio Macri.

Luego, Macri se tomó unos minutos para hablar sobre el actual vicepresidente de Boca Juniors y líder del Consejo de Fútbol, con quien competirá en las elecciones. “Con mucho orgullo yo fui a buscar a Riquelme a las inferiores de Argentinos, con Bilardo, y luego lo volvía a buscar cuando perdimos esa final traumática con La Volpe. Aprovechando el conflicto que tenía Riquelme con Villarreal, lo trajimos de vuelta. Y por más que me costó críticas por el salario de Román, el cartonero rompió el chanchito y con Román ganamos la Libertadores de vuelta”, inició.

Ibarra-Macri.mp4 Conferencia de Andrés Ibarra - Mauricio Macri, la fórmula de la oposición para competir en las elecciones de Boca Juniors. Gentileza: TNT Sports

"Pero eso ya no está, no existe ese espíritu de respeto con los jugadores, la prensa y los socios. No entiendo cuando dice que para él Boca es el patio de su casa. Boca es una de las instituciones deportivas más importantes del mundo. En Boca hay que venir a poner, no a sacar. Chanchi Riquelme nadie sabe quién es, nadie lo votó al hermano de Román y es quien maneja el club bajo las manos de Román. Todo esto es lo que me ha convocado hoy acá. Boca necesita que le pongamos el hombro. Andrés Ibarra me convoca, no es alguien que le va a hacer la rabona a Yepes o un pase de 50 metros a Martín (Palermo) para que le meta el primer gol al Real Madrid, pero es alguien preparado, honesto y que estuvo detrás de esos grandes equipos y permitieron que funcione. Liderando no solo en la cancha sino fuera. El respeto que había por Boca era total, así nos convocaban de todas partes del mundo. Lo tomo con responsabilidad, este vínculo de por vida solo con Boca mi familia y mi país. Les pido a los hinchas de Boca que nos vuelva a acompañar. Que por el camino correcto vamos a tener el lugar de donde Boca nunca tuvo que dejar”, continuó Macri.

"Riquelme sabe que mi única prioridad es Boca. Yo jamás puse un cartel. Es mi compromiso hacer lo correcto. Boca es Boca y la política es la política. Vine acá a hacer un esquema de trabajo transparente, ordenado respetuoso y no autoritario. Cuando dice que no debería haber elecciones, cómo puede decir que no deben haber elecciones y se tiene que quedar por que sí, porque es su patio. Eso es lo preocupante. En Boca nunca entró la política y mientras estemos nosotros jamás va a entrar. El compromiso de boca que vengan a Boca a poner, nunca a llevarse lo que no le corresponde”, cerró.

Luego Ibarra recordó lo que fue la gestión de Mauricio Macri al frente de Boca entre 1995 y 2007: "En la época dorada con Mauricio (Macri) como presidente, que tuve el honor de acompañar como gerente general, cosechamos 16 títulos en 12 años, incluidas cuatro Libertadores y dos Intercontinentales, y en ellas les gamos al Real Madrid y al Milan, dos gigantes europeos. Sabemos de grandes hazañas, para eso hace falta mucha pasión, pero sobre todo muchísima gestión, y poniendo siempre a Boca por encima de todo y de todos. Nadie puede ser más importante que el club".

"Contamos con la experiencia, contamos con los equipos y así como lo hicimos sabemos que lo vamos a volver a hacer. Sueño, por supuesto, con un Boca del futuro que recupere la mística ganadora, que vuelva a ser un club modelo, moderno y transparente, con profesionalismo y reglas del juego claras. Poniendo al socio de Boca en el centro de la escena, y terminando con la improvisación, el personalismo y los favores para los amigos" añadió Ibarra apostando, discursivamente, al "ancho de espada" de la fórmula: el imborrable recuerdo de los hinchas y socios de los años dorados de Boca entre 1998 y 2008.