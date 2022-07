Incidentes en Independiente: 48 detenidos y 15 policías heridos

"De los 15 efectivos heridos, cuatro de ellos son de gravedad", informó el titular del organismo de seguridad, Eduardo Aparicio, por Radio Mitre.

Además, Aparicio adelantó que a los simpatizantes detenidos por provocar disturbios se los incluirá en el listado de Derecho de Admisión para que no puedan ingresar a los estadios de fútbol.

Durante la jornada del viernes, los hinchas se acercaron a la sede porque la dirigencia encabezó la Asamblea de Socios para tratar el presupuesto de la gestión 2022/23, que fue aprobado, y se manifestaron para exigir el llamado a elecciones, que están postergadas por la Justicia desde el año pasado.

El punto más fuerte de la protesta se dio cuando se retiraron los dirigentes de la sede y los efectivos policiales evitó que los hinchas pudieran acercarse a ellos.

Allí, los simpatizantes arrojaron piedras y proyectiles hacia los policías, que armaron un cordón de contención para que los directivos pudieran salir con los vehículos del lugar.

Después de los incidentes, que también tuvo a periodistas agredidos, desde el organismo de seguridad confirmaron la postergación del partido de esta tarde entre Independiente y Atlético Tucumán, para evitar nuevos hechos de violencia en reclamo a la conducción del club.

"Tomamos la decisión de suspender el partido por respeto a la gente y a la institución. Desde APREVIDE repudiamos enérgicamente estos hechos, y las agresiones a los periodistas que cubrían el acto" manifestó Aparicio.

Y agregó: "Hasta que no tengamos una fecha para la elecciones, creo no que se van a poder jugar más los partidos ahí. Hay que se coherentes y estar en lo preventivo. Si no está garantizada la seguridad, no se va a considerar jugar en Avellaneda".

Sobre el duelo con los tucumanos, Aparicio dijo que podría tener como sede la cancha de Lanús.