Independiente volvió a ser inhibido por la deuda con Gonzalo Verón

El Tribunal de Trabajo Número 2 de Avellaneda decretó el "embargo preventivo sobre toda suma de dinero que el club deba percibir por la trasferencia, venta, cesión o préstamo de jugadores de fútbol" hasta que el club le abone los 4.8 millones de dólares adeudados al actual jugador de San Martín de Porres de Perú.

Pero no solo eso: además, el abogado de Verón obtuvo en el juzgado la prohibición de fichajes, cesiones y transferencias. Eso significa que hasta no saldar la mora, Independiente no podrá seguir incorporando futbolistas, aunque el martes presentará ante la Justicia un pedido de revocatoria de dicha medida.

Esto es por una demanda iniciada en 2020, por una deuda contractual, más la doble indemnización de su vínculo y el dinero que el jugador perdió al rescindir su contrato con New York Red Bulls de la MLS para llegar al club, que Independiente prometió devolvérselo, pero nunca sucedió, más honorarios e intereses.

En ese entonces, la dirigencia encabezada por Hugo Moyano, prefirió no pagarle y que quede en libertad de acción. Pero después Verón inició un juicio porque se consideró despedido y el club nunca se presentó a las mediaciones. Así, en abril de 2022 la Justicia le embargó los derechos audiovisuales internacionales y de publicidad que otorga la AFA.

De todos modos, los seis refuerzos que llegaron hasta el momento sí podrán jugar en el Rojo. Ellos son: Kevin López, Rodrigo Rey, Mauricio Cuero, Martín Cauteruccio, Damián Pérez y Luciano Gómez. El club deberá solucionar esta cuestión para poder seguir adelante con las tres negociaciones que tenía abiertas, por Nicolás Thaller (Lanús), Matías Giménez (San Martín SJ) y Julián Fernández (Newell's).