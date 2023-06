Juan Martín Del Potro vuelve al tenis: ¿Juega el US Open?

"No tengo mi etapa en el tenis cerrada con llave y candado. Es un deseo interno pisar la cancha por última vez en el US Open, pero mi físico me manda mensajes que no son compatibles con ese deseo", expresó Delpo este miércoles en conferencia de prensa, en el marco del lanzamiento de la campaña de una empresa de logística internacional.

El tandilense participará de un torneo de exhibición, el Torneo Internacional de Maestros de Tenis de Hangzhou 2023, que se llevará a cabo del 22 al 25 de junio en China, y del cual participarán otras ex figuras del tenis como Marat Safin, Carlos Moya y David Ferrer, entre otros.

del potro.webp

"En algunos momentos del día me siento un tenista activo y en mis redes sociales todavía dice 'tennis player', pero es muy difícil el día después. La vida me puso esto en el camino y no pude hacer un proceso como el de Nadal, por ejemplo, que anunció que la próxima va a ser su última temporada, ya puede pensar dónde va a vivir y planear otro tipo de cosas", explicó Del Potro.

En la misma línea, comparó: "En mi caso, era el número tres del mundo, me caí, me rompí la rodilla y todavía estoy consultando con médicos para ver cómo puedo curarme. No hice el proceso como cualquier tenista normal y me siento un deportista activo". Y reveló: "Por un lado tengo bronca, siento fastidio y me pregunto por qué me sucedió esto a mí. Después me pasa al revés y pienso ¿por qué no a mí?'".

"Hay muchos otros deportistas que sufren, en el reciente Roland Garros Alcaraz sufrió calambres y eso le costó la derrota con Djokovic, y tiene 20 años. Yo con 20 años le gané la final del US Open a Federer, o sea que todos los deportistas sufrimos, a veces toca a favor y a veces en contra", analizó Delpo, uno de los mejores tenistas argentinos de todos los tiempos.

En junio de 2019, cuando empezaba a recuperar el ritmo tras otra seguidilla de lesiones, el campeón de la Copa Davis 2016 se lesionó la rótula durante un partido en Shanghai, de la cual no pudo recuperarse a pesar de su cirugía. Tras dos años y medio, volvió para jugar el Argentina Open 2022, pero cayó en primera ronda y abandonó la actividad.

Argentina Copa Davis

Del Potro todavía no se rinde y sueña con llegar al US Open, que se desarrollará en Nueva York desde el 28 de agosto hasta el 10 de septiembre. El tandilense ya tiene su invitación especial de parte de la organización, y sigue con su preparación para intentar llegar. ¿Habrá un Last Dance?