La decisión de Alpine que ilusiona a Franco Colapinto para el GP de Australia

La fecha inaugural de la categoría se disputará en el país donde nació Jack Doohan, el segundo piloto de Alpine y quien pelea por su puesto ante el argentino. Esto responde a una decisión de la escudería de que los pilotos de reserva viajen en determinadas carreras.

La convocatoria de Colapinto es un punto a tener en cuenta, porque lo acerca a la butaca titular. Desde que llegó a Alpine, se convirtió en una compañía incómoda para Doohan, cuyo contrato es por algunas carreras y no por toda la temporada de la Fórmula 1.

Esta semana, vale recordar, Alpine presentó el nuevo monoplaza que utilizará esta temporada. El auto en cuestión fue nombrado como BTW Alpine A525, y predominan dos colores: el clásico rosa que ya tenía en la temporada pasada, y esta vez se le sumó el color azul en el medio.

Colapinto fue contratado como piloto de reserva de la escudería francesa, en una gran apuesta del empresario Flavio Briatore, y desde su llegada fue el centro de atención de las noticias y especulaciones de cuando sería su debut con su nuevo equipo.

IT'S TIME TO RISE HIGHER — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 18, 2025

“Peleamos por tener a Franco en el equipo y consideramos que es el proyecto más importante para nosotros”, afirmó Briatore, una de las piezas más importante para que el pilarense consiguiera un lugar en Alpine, luego de que en Williams perdiera su lugar –y tenga pocas chances de correr como piloto de reserva- tras la llegada del español Carlos Sainz.

“En la Fórmula 1 lo más importante es el tiempo. Es un buen chico, respetado por los sponsors y tuvo una buena relación con los ingenieros. Está muy feliz y trabajando duro con nosotros”, comentó Briatore. Y completó: "Prometo dar todo para que Franco alcance la mejor posición y pueda trabajar. Realizaremos todos los refuerzos para que tenga la certeza de que su auto es el correcto. Después de eso, veré”.

Por su parte, Colapinto no tardó en halagar al asesor de Alpine: “Para mí es un honor y un orgullo enorme. Yo le dije muchas veces que el hecho de que me esté hablando él, que me haya tenido en la mira para contratarme, para mí fue un honor, porque fue el que encontró a Schumi (Schumacher) y el que creó también a Fernando (Alonso)”.

“Es alguien con mucha historia en la Fórmula 1, es alguien que se la juega por lo que siente y por ahora no se equivocó”, concluyó el argentino.