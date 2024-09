La emoción de Franco Colapinto tras un domingo inolvidable: "Es un sueño hecho realidad"

Colapinto, de 21 años, analizó su desempeño en Bakú, uno de los circuitos más complicados del calendario. “No pude meter nunca las gomas duras en temperatura. Cuando empecé a apretar, se empezaron a calentar y las ruedas de adelante se abrieron muy rápido. No podía rotar el auto", comentó. Y luego agregó: "Empujar me ayudó a mantener a Lewis (Hamilton) atrás y que no llegue donde estaba Alexander Albon (su compañero de Williams)”.

ADEMÁS: tCómo fue el accidente entre Carlos Sainz y Checo Pérez que benefició a Franco Colapino

“No sé si esperaba llegar a los puntos porque atrás tenía a Norris y Hamilton, pensábamos que iba a ser muy complicado mantenernos en los primeros diez puestos, pero finalmente lo conseguimos”, destacó.

El argentino elogió también el trabajo realizado por todo el staff de Williams para dejar el auto en condiciones para la carrera, luego de lo que fue el choque en las pruebas del viernes. “Hicieron un trabajo increíble este fin de semana. Arreglaron el auto que rompí en los libres uno. Pusieron un montón de trabajo y dio sus frutos, asi que muy feliz por ellos. Esto es sólo el comienzo, me quedan muchas carreras más todavía”, aseveró.

A su vez, Colapinto manifestó: “Es algo muy positivo para el equipo, terminar con los dos autos en la zona de puntos. Les estoy demostrando que puedo tener buenos resultados y andar igual de rápido que Alex. Esto ilusiona mucho a todo el equipo. Es devolver toda la confianza que depositaron en mí”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1835338950891942119&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ SE METIÓ COLAPINTO EN PUESTO DE PUNTOS! Antes del accidente entre Sainz y Checo Pérez, el argentino superó a Hulkenberg y subía al 10º puesto, para sumar por primera vez en la #Fórmula1 (finalizaría 8º)



#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/ATJ0c6pG0H — SportsCenter (@SC_ESPN) September 15, 2024

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El octavo puesto del argentino en Azerbaiyán generó interés en una escudería que apunta a pisa fuerte. Según reveló el periodista Adam Cooper, Audi estaría observando “sin duda y con interés” al pilarense, que rápidamente demostró estar a la altura de la categoría.

El futuro inmediato de Colapinto en la Fórmula 1 es toda una incógnita, ya que en Williams reemplazará al estadounidense Logan Srgeant hasta el final de la temporada, aunque para 2025 ya tienen a sus dos pilotos confirmados: el tailandés Alexander Albon y el español Carlos Sainz, actualmente en Ferrari.

colapintobaku1.jpg Franco Colapinto hizo historia en Azerbaiyán.

Para el próximo año, las únicas escuderías que aún no tienen a sus pilotos definidos son Sauber y Racing Bulls. La primera de ellas es la que peores resultados consiguió esta temporada, aunque en 2026 pasará a ser Audi. La llegada del gigante alemán será un gran condimento en la Fórmula 1, ya que en caso de adaptarse bien a las nuevas reglamentaciones para 2026 podría dar pelea arriba, lo cual sería una gran noticia en caso de que fichen a Colapinto.

Racing Bulls, por su parte, es una de las escuderías más débiles en la Fórmula 1, pero es la segunda marca de Red Bull y podría servir de vidriera para llegar al equipo campeón de los últimos tres campeonatos.