La FIA condenó el acoso que recibió en redes tras las sanciones a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

Ante la repercusión que generaron las decisiones, sobre todo con ataques directamente al ente madre de este deporte, la FIA fue contundente, "El abuso, el acoso y la falta de respeto en línea no tienen lugar en nuestro deporte".

Comunicado de la FIA tras el ataque por las sanciones a Colapinto en Países Bajos.

A través de un comunicado, expresaron el repudio hacia el ataque insaciable de la gente, provocado por la multa hacia el piloto argentino. “Tras el GP de Países Bajos, los comisarios de la Federación fueron objeto de abuso en línea después de aplicar sanciones deportivas”, aseguraron desde el organismo. Luego, agregaron: “La coalición Unidas contra el Abuso en Línea condena todas las formas de abuso y acoso; el desacuerdo con las decisiones es parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales”.

Por último, la FIA convocó a todos los integrantes del automovilismo a rechazar este tipo de conductas y a participar activamente contra los ataques en redes sociales.

El propio corredor pilarense había cuestionado las decisiones tras la carrera, con una notable molestia hacia quienes tomaron estas decisiones: "La penalización fue extremadamente dura para las condiciones que había". Además, sostuvo que la sanción "complicó toda la carrera" y consideró que los jueces deberían ser "más flexibles", aunque reconoció que las reglas están escritas. También afirmó que en determinadas situaciones tienen "falta de criterio".