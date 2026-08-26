La FIA condenó el acoso que recibió en redes tras las sanciones a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos

El organismo internacional repudió las amenazas y ataques contra los jueces luego de la decisión tomada durante la carrera de la Fórmula 1 que perjudicó al piloto argentino.
La Federación Internacional del Automovilismo salió al cruce de las críticas y el hostigamiento virtual contra los comisarios que intervinieron durante el Gran Premio de Países Bajos que se disputó esta semana en la Fórmula 1 para sancionar doblemente a Franco Colapinto por una infracción, obligándolo a perder varios puestos.
El piloto argentino había arrancado desde el decimocuarto lugar y rápidamente ganó posiciones. Una buena largada le permitió meterse en zona de puntos al completar la primera vuelta, aprovechando además el incidente protagonizado por Max Verstappen.
Sin embargo, la situación cambió poco después. Un drive through por no respetar una bandera amarilla lo obligó a pasar por boxes, por lo que cayó hasta el vigésimo puesto. Como consecuencia de aquella infracción, recibió dos puntos menos en su superlicencia.
Más tarde llegó otra penalización, esta vez de diez segundos. La segunda sanción no modificó su posición final, ya que había construido una diferencia suficiente sobre quien lo seguía y terminó en el decimocuarto lugar. Pero, en total, perdió tres puntos de la superlicencia.
Ante la repercusión que generaron las decisiones, sobre todo con ataques directamente al ente madre de este deporte, la FIA fue contundente, "El abuso, el acoso y la falta de respeto en línea no tienen lugar en nuestro deporte".
A través de un comunicado, expresaron el repudio hacia el ataque insaciable de la gente, provocado por la multa hacia el piloto argentino. “Tras el GP de Países Bajos, los comisarios de la Federación fueron objeto de abuso en línea después de aplicar sanciones deportivas”, aseguraron desde el organismo. Luego, agregaron: “La coalición Unidas contra el Abuso en Línea condena todas las formas de abuso y acoso; el desacuerdo con las decisiones es parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales”.
Por último, la FIA convocó a todos los integrantes del automovilismo a rechazar este tipo de conductas y a participar activamente contra los ataques en redes sociales.
El propio corredor pilarense había cuestionado las decisiones tras la carrera, con una notable molestia hacia quienes tomaron estas decisiones: "La penalización fue extremadamente dura para las condiciones que había". Además, sostuvo que la sanción "complicó toda la carrera" y consideró que los jueces deberían ser "más flexibles", aunque reconoció que las reglas están escritas. También afirmó que en determinadas situaciones tienen "falta de criterio".
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