Roger Federer volvió al US Open y respondió sobre la chance de retornar al circuito

Más allá de la expectativa por su regreso, Federer fue contundente al descartar una vuelta al circuito profesional. “No, no, no, no, no, no. Tengo demasiados obstáculos y estoy demasiado ocupado; mi cuerpo ya no da para más”, aseguró cuando le preguntaron si podía seguir el camino de Serena y Venus Williams. El suizo explicó que mantiene su estado físico y disfruta del gimnasio, pero que actualmente tiene muy poco tiempo para jugar al tenis y se considera simplemente “un aficionado más disfrutando de ver tenis”.