La frustración de Franco Colapinto tras el GP de Italia: "Quedé con un poco de bronca"

“No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo”, afirmó en referencia a la falta de ideas y la lentitud que tuvo el desarrollo de la carrera en Monza, donde se impuso el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), seguido por el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos con McLaren.

El argentino reconoció las órdenes de Alpine para que dejara pasar a Gasly en el cierre de la carrera. El francés ingresó a boxes durante las últimas vueltas para poner gomas blandas, contra las duras de Franco. En ese sentido, el pilarense evitó responder cuando le preguntaron cuál fue el objetivo del equipo para tomar esa decisión: “No sé... no sé”.

Colapinto terminó en el 17º lugar con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, que se disputó en el circuito de Monza, y tuvo otra carrera para el olvido en lo que va de esta temporada. El pilarense había largado en esa posición, por encima de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. De todos modos, tras los abandonos del alemán Nico Hülkenberg (Sauber) y el español Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a estar último en la decimoctava posición.

Sobre el final del Gran Premio, no pudo superar a Gasly y sí al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para terminar en el puesto 17, donde había largado inicialmente.

El argentino largó con neumático medio, lo mantuvo durante 33 vueltas y luego pasó al duro, pero nunca tuvo ritmo competitivo. Durante la carrera reportó un calambre, aunque el bajo rendimiento del motor Renault ya había condicionado sus posibilidades desde la jornada previa.

Fórmula 1: ¿cuál será el futuro de Colapinto en Alpine?

El futuro de Franco Colapinto en Alpine sigue siendo tema de conversación en el paddock de la Fórmula 1 y, tras confirmarse la renovación de Gasly hasta 2028, las miradas se posaron en el piloto argentino. En ese sentido, el italiano Flavio Briatore, asesor de la escudería, dio señales positivas sobre su continuidad.

“No, no aún, pero por el momento creo que Franco está haciendo un buen trabajo”, aseguró al ser consultado sobre quién será el compañero de Gasly el año próximo.

Briatore, que días atrás había sido crítico del rendimiento del pilarense, esta vez destacó su evolución en declaraciones con Sky Sports y justificó sus altibajos iniciales: “Pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos jóvenes. En las últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin errores”.