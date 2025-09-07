Franco Colapinto sufrió otra vez con su Alpine y terminó 17º en el Gran Premio de Italia

El argentino sumó una nueva carrera para el olvido en Monza. Finalizó en la misma posición en que había comenzado la prueba. El neerlandés Max Verstappen fue el ganador de la competencia.

Franco Colapinto tuvo este domingo una nueva carrera para el olvido en Monza: el piloto argentino finalizó en 17º con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el ganador de la prueba.