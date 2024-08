La historia de la "China" Cosentino, la "Dibu" Martínez de Las Leonas

Julieta Jankunas y Zoe Díaz fueron las autoras de los goles, mientras que la arquera argentina, Cristina Cosentino, tuvo una impresionante actuación en la "muerte súbita" para colaborar en el triunfo de sus compañeras. La arquera venia de quedarse afuera de Tokio 2020 y se tomó revancha.

La arquera comenzó a jugar al hockey a los 10 años en Belgrano Athletic y tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 con Las Leoncitas. Al año siguiente, sin lugar en BAC, decidió irse del club de su vida y llegó a Banco Nación, entidad en la que juega actualmente.

"El cambio fue una decisión de mi carrera, de querer jugármela a lo que quería, que por suerte me llevó a donde estoy hoy", comentó hace un tiempo. "Acá pude encontrar un lugar, obviamente me lo tuve que ganar, no fue que caí un día y de repente era titular, pero había espacio para crecer", confesó la arquera.

La deportista era delantera y llegó al arco por casualidad: Arranqué por una cuestión de que no había arquera y rotábamos todo el tiempo, hasta que eventualmente me dio miedo decirle al entrenador que no quería y me terminó gustando".

"Es difícil porque es un puesto, como dicen todos, ingrato, pero creo que está muy bueno. Es un puesto especial, hay que ser fuerte psicológicamente, hoy en día te salva partidos y es súper importante", dijo.

“Muy contenta por haberle dado la victoria a Argentina, un partido súper importante, quiebre. Los cuartos es lo más importante del torneo. Sabíamos que Alemania iba a ser durísimo. Lo estudiamos. Pudimos hacer el partido que queríamos. No se nos abrió el partido antes, pero muy contentas de haberlo empatado. Le agradezco a las chicas. Después, era dejar todo para sacar esas pelotas", comenzó en diálogo con TyC Sports.

Luego, agregó: "Fue difícil la verdad. Cuando llega el gol del penal, me quería morir. Salí, tuve dos minutos de respiro, de pensar, de olvidarme de lo que había pasado. Las chicas en el banco me decían 'confiá, que vamos a meter'. Un minuto después, metieron. En los penales, puede ser para cualquiera. Creo que hicimos todo para estar donde estamos. Estoy muy orgullosa del equipo".

"Hay mucha gente a la que le quiero agradecer: a mis entrenadores que me ayudan desde allá, mi familia que está acá, a mi familia que no está acá, a mi pareja... Estoy muy contenta. Agradecerle a todos. Es un trabajo duro. Es entrenar, entrenar y entrenar hasta que salga. En este tiempo he mejorado mucho en los penales. Por suerte lo pudieron ver hoy", dijo.

Elogios para Cristina Cosentino

La defensora de la Selección Argentina de hockey Valentina Raposo afirmó que el plantel confiaba plenamente en la arquera Cristina Cosentino para la tanda de penales en la que eliminaron a Alemania y avanzaron a las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Quién destacó la actuación de la arquera argentina fue su compañera Raposo que afirmó: "No sé cómo explicarlo, es una locura. Partidazo durísimo, cuartos de final. Demasiado contenta. Justo estaba afuera (al momento del gol alemán) en el banco, pero tenía mucha fe. Sabía que algo iba a pasar, y se dio. Lo buscamos hasta último momento y después los penales, tremendo. Mi rol ahí era calmar un poco pero confiábamos plenamente en la China, viene haciendo un torneo de la puta madre, y en las tiradoras también. Hizo un partido de la concha de la lora".

Por su parte, el entrenador Fernando Ferrara se sumó a los elogios: "Antes existía una tal Belén Succi, que prácticamente no le dejaba espacio a las demás. Tenes una buena arquera, entran los córneres y jugas bien, hay muchas chances. Vi que el plan funcionaba, estábamos jugando bien, hicimos un partidazo. No era fácil. Ahí arriesgamos, teníamos entrenado sacar a la arquera, cómo se tenía que jugar, dónde se tenían que parar las jugadoras, y lo dimos vuelta".