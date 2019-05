Así fue el relato emotivo del golazo del astro del Barcelona:

"Pero esto qué es. No me lo puedo creer. Qué perfección, qué falta. Bendito pie izquierdo de Messi. ¿Cómo carajó le cuento al mundo yo lo que acabas de dibujar con ese compás que tienes por pierna izquierda? La falta era muy lejana, pero le pegó Messi, con potencia, con precisión, con colocación. A la escuadra. Es que no es una falta, es que este lanzamiento es la parábola de Dios. Marcó el argentino, que vuele a poner al Camp Nou patas para arriba. Messi es leyenda, Messi es eterno. Hemos cantado ya 600 goles del 10".

Lionel Messi ha marcado su gol nº 600 con el Barcelona en todas las competiciones, justo 14 años después de lograr el primero ante el Albacete en mayo de 2005.



Lionel Messi ha marcado su gol nº 600 con el Barcelona en todas las competiciones, justo 14 años después de lograr el primero ante el Albacete en mayo de 2005.

