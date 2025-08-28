La Selección Argentina disputará dos amistosos en octubre pensando en el Mundial 2026

"La próxima fecha FIFA va a ser en Estados Unidos en octubre. Ponernos a trabajar ya en la logística para jugar los dos partidos, que se van a anunciar. El primero con Venezuela en Miami, en el Estadio Hard Rock, y el segundo en Chicago, con Puerto Rico, pero por sobre todas las cosas pensando en las bases del Mundial", manifestó Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, en diálogo con Olé.

El primero de ellos, contra el elenco que dirige Fernando Batista, se jugará el 10 de octubre, mientras que contra los puerto rícense serán el 13 en el Soldier Field. Previamente, los rivales apuntados eran México, uno de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo, y Corea del Sur, pero por diferentes problemas de agenda obligaron a buscar otras opciones.

Más adelante, en noviembre, la Selección Argentina llevaría a cabo una gira por África y Asia. El 10 del mencionado mes jugará en Luanda, capital de Angola, mientras que el 14 visitará la India para jugar en la ciudad de Kerala, con rivales a definir continuando su preparación para el Mundial 2026.

Argentina buscará defender el título mundial el próximo año en la máxima cita, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. El equipo de Lionel Scaloni arrasó en estas Eliminatorias Sudamericanas sumando 35 puntos en 16 partidos, producto de 11 triunfos, 2 empates y 3 derrotas, llevándole 10 a los escoltas Ecuador y Brasil, a dos jornadas del final.