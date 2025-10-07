Oficial: Nicolás Otamendi fue suspendido y se pierde el debut en el Mundial 2026

La Comisión Disciplinaria de la FIFA dio a conocer a través de un comunicado que el experimentado defensor central recibirá el castigo mínimo, más allá de haber visto la roja directa en Guayaquil: la primera en 128 partidos con el combinado nacional, en lo que fue su último partido en la clasificación mundialista.

A la media hora del primer tiempo del duelo de Argentina con Ecuador, Enner Valencia aprovechó un pelotazo largo, se sacó de encima Leonardo Balerdi y salió disparado de cara al gol, pero antes de pisar la medialuna del área fue embestido por Ota. El árbitro Wilmar Roldán no dudó y lo mandó tempranamente al vestuario.

Pese a la suspensión, el zaguero podrá estar presente en marzo para disputar la Finalissima 2026 frente a España, duelo por el título que enfrentará al campeón de América con el de Europa. Además, Lionel Scaloni lo tendrá en la consideración para la segunda fecha de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en nueve meses.

“Argentina es esto, te llena de emoción jugar en esta cancha y con nuestra gente, la gente vino y se acercó con este frío y todo, había muchos chicos, contentísimo de que ellos puedan disfrutar de este momento también. Es todo muy lindo, fueron muchos años”, dijo el defensor en los últimos meses.