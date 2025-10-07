Mundial Sub-20: Argentina chocará con Nigeria por los octavos de final

La Albiceleste debutó con victoria 3 a 1 ante Cuba en lo que fue un compromiso más que complicado debido a la temprana expulsión de Santiago Fernández, aunque los pibes pudieron sacar adelante el partido gracias a un doblete de Alejo Sarco y un tanto de Ian Subiabre.

Después, se vio lo mejor de Argentina ante Australia, en la segunda fecha de la fase de grupos. Y es que la Selección goleó 4-1 con tantos de Sarco, Tomás Pérez, Subiabre y Santino Andino para sellar la clasificación a la próxima ronda del certamen y llegar con más comodidad al duelo ante Italia de la última jornada.

Allí, Argentina se impuso 1 a 0 ante la Azzurri con un golazo de Dylan Gorosito. De esta manera, se aseguró el primer lugar de su zona con puntaje ideal. Por este motivo, ahora enfrentará a una Nigeria -su verdugo en el Mundial 2023- que viene de quedar tercera en su grupo en busca de un lugar en los cuartos de final.

El rendimiento de Nigeria en esta competición no fue lo esperado. En su debut perdió por la mínima frente a Noruega. A pesar de esto, el equipo dirigido por Aliyu Zubairu supo dar la cara y sacó adelante la fase de grupos con una agónica victoria por 3 a 2 frente a Arabia Saudita y con un empate frente a Colombia.

A pesar de no tener a varias figuras que no fueron liberadas por sus clubes, dentro de las que destacan Precious Benjamin, del Hoffenheim de Alemania, e Ibrahim Hafiz, del Stade Reims de Francia, el combinado africano cuenta con muchos futbolistas de gran capacidad atlética y de una imponente fortaleza física.