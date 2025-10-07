Oficial: los precios de las entradas de los partidos del Mundial 2026

La entrada más cara de Qatar 2022 fue para la final Argentina - Francia. Los precios oficiales fueron 1.607 dólares en la categoría 1, 1.003 dólares en la categoría 2, 604 dólares en la categoría 3 y 206 dólares en la categoría 4. Por supuesto, en la reventa hubo gente que pagó mucho más.

En tanto, los partidos de la fase de grupos resultaron los más accesibles, con costos de 220 dólares (cat. 1), 165 dólares (cat. 2), 69 dólares (cat. 3) y apenas 11 dólares (cat. 4).

image

Para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, los precios sufrieron un aumento descomunal en todas las categorías. La final alcanzará valores de 6.370 dólares (cat. 1); casi cuatro veces más. Otros precios del partido definitivo: 4.210 dólares (cat. 2), 2.790 dólares (cat. 3) y 2.030 dólares (cat. 4), ya casi cinco veces más.

El partido inaugural también refleja este aumento: en 2022 costaba 618 dólares en la categoría más alta, mientras que en 2026 sube a 2.735 dólares, más de cuatro veces su valor anterior. Aunque, esto es determinante: Qatar tiene un público mucho menos futbolero que México.

Incluso los encuentros de fase de grupos, que suelen ser los más económicos, subieron de manera notable: de 220 dólares en 2022 a 575 dólares en 2026 en la categoría 1, y de 11 dólares a 100 dólares en la categoría 4. De todas maneras, ya hubo problemas en la venta online en la web oficial, que la FIFA se comprometió a solucionar.