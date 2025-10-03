Fútbol |

Lionel Scaloni sorprende con tres debutantes y el regreso de Enzo Fernández a la Selección

El DT confirmó 28 convocados para enfrentar a Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos. Entre los nombres, hay figuras nuevas.

El director técnico de la Selección argentina Lionel Scaloni entregó este viernes la lista de 28 futbolistas que representarán al país en los dos amistosos internacionales que se jugarán en Estados Unidos ante Venezuela y Puerto Rico. La novedad estuvo en las convocatorias de Facundo Cambeses, arquero de Racing; Lautaro Rivero, defensor de River, y Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras.

El regreso de Enzo Fernández también dio que hablar. El mediocampista, ausente en la última citación por una suspensión, vuelve a ponerse la camiseta albiceleste y suma jerarquía al mediocampo liderado por Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister.

Tres sorpresas en la lista

La aparición de Cambeses, Rivero y Moreno fue el gran golpe de efecto. El arquero de Racing tendrá su primera chance en el seleccionado mayor, mientras que Rivero, defensor surgido en el Millonario, se perfila como apuesta a futuro. Moreno, con gran nivel en Brasil, se ganó su lugar tras una temporada destacada en el Palmeiras.

Otra presencia destacada es la de José Manuel López, quien ya había estado en la última convocatoria y ahora vuelve a ser ratificado. En defensa, Marcos Senesi encontró un lugar debido a las bajas de Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nehuén Pérez y Juan Foyth, todos lesionados.

Los ausentes por lesión

En contrapartida, no fueron citados Exequiel Palacios ni Paulo Dybala. El volante del Bayer Leverkusen arrastra molestias físicas y el delantero de Roma sigue en recuperación.

Los partidos se jugarán el 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, y el 13 de octubre frente a Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

