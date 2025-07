Las mejores frases de la Locomotora Oliveras: sus reflexiones sobre la vida y sus sueños

“Si es tu sueño, dale para adelante. Peleá por tu sueño”.

"Yo creo que uno tiene que empezar a escuchar el corazón y no tanto lo que te dicen la cultura, las redes sociales. Vos sos vos. No hay nadie en el mundo como vos. No hay otra persona que tenga tu pelo, tu voz, tu manera de hablar, tu corazón, tus ojos. Nadie", habló sin filtros sobre los estándares de belleza impuestos, en un comentario con el que invitó a cada oyente a valorarse. “Si sos única y único, sé vos y sacá tu mejor versión… no te quieras parecer a la Barbie”.

“No seas pelotuda, querete, valorate, cuidate… Viví la vida con energía, con ganas, con amor. Abrazá con ganas, hacé el amor con ganas”.

“Todos podemos pelearle a la vida, hay que quererlo… adentro tuyo está la campeona”.

"La mejor herencia a tus hijos es educación, enseñarles a laburar y hacer deporte. Si le dejas plata, después la puede gastar en putas, en boludeces".

"Es muy machista el deporte del boxeo, porque sabemos que el machismo existe... Por eso estoy acá, para demostrar que una mujer es fuerte, que no existe el sexo débil, que la persona es débil".

“Nacimos para ser felices, pero la felicidad no te la regalan; hay que lucharla, trabajarla, estudiarla, ser buena persona”.

Una vez consagrada campeona mundial, 'Locomotora' apunto con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán: "Es un mentiroso. ¿Cómo va a decir que las mujeres tenemos el cerebro más chico que los hombres?, ¿Le abrió el cerebro a una mujer y se lo midió?, tengo veinte testimonios de médicos y de deportólogos que dicen que, si la mujer entrena, tiene la capacidad de hacer lo mismo que los hombres", expresó.

Además, apuntó contra los distintos presidentes de las entidades de boxeo: "Hagan justicia, porque ustedes están al frente de una entidad. Nosotros ponemos la cara y no matamos arriba del ring. Yo estoy dispuesta a morir en el ring. Y ustedes se llenan los bolsillos. Basta. Queremos igualdad, somos seres humanos. No sean tan estafadores y dennos la libertad de la igualdad".

"Nos vamos a morir todos. Y no sabemos cuándo, no sabemos cuánto tiempo más vamos a vivir. Yo no estoy triste nunca, yo estoy contenta, me levanto con ganas. No me voy a amargar por pelotudeces. ¿Sabés cuáles son problemas?, si te detectan un cáncer y te quedan 6 meses de vida. Que se te muera un hijo. Esos son problemas".

"No estás nunca solo, nadie está solo. Estás vos, con vos mismo".

"Si te estás por morir en 10 minutos, ¿En qué pensarías?, en respirar, en comer, en abrazar, en el sol, en caminar.. en eso pensarías. No en los problemas, en me odia, no me odia; en debo tanta plata, quiero ganar más plata... en el cajón no va la plata. Ni siquiera sabes la ropa que te van a poner en el ataúd. Si vos decís que estás triste, que estás mal, ¡estás loco!, ¡estás vivo!, ¡tenes salud!, eso no hay plata que lo pague".

"Qué sentido tiene la vida si vos no estas disfrutando el momento, cómo vas a pensar en el futuro, si capaz esta noche te dormís y te vas en un sueño, puede pasar. La gente no lo tiene presente. Disfrutá el momento".

"Estás vivo, estás sano, estás bien, la gente no valora nada, cree que la plata es lo más importante y no te hace feliz, podés tener tanta guita, que no te sirve para mierda. La plata no te la ponen en el cajón, no te ponen ni un billete, ni un reloj, capaz que ni la mejor ropa".

"Los problemas se solucionan, todos tienen solución. Qué bueno es tener problemas, son desafíos y te hacen resolverlos. Si no para que estás vivo, el que está muerto no tiene problemas".

"Llorando de hambre aprendí sobre la vida".