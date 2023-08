Lionel Messi volvió a hablar de su retiro: "No sé cuánto más voy a jugar"

El crack argentino aseguró que todavía no piensa en dejar el fútbol y remarcó que intentará "aprovechar" y "disfrutar" de su carrera "hasta que pueda".

A horas de afrontar con Inter Miami la semifinal de la US Open, Lionel Messi volvió a hablar de su retiro en una entrevista con Apple TV y MLS: "No sé cuánto más voy a jugar". El capitán de la Selección todavía no piensa en dejar el fútbol y tampoco se puso plazos, pero remarcó que intentará "aprovechar hasta que pueda".