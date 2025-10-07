La Asamblea de Socios de San Lorenzo: "Moretti debe hacerse una pericia psiquiátrica"

Morales no tuvo piedad con el máximo dirigente del Ciclón y dio detalles de la última charla que tuvieron: “Fue un diálogo poco feliz, en malos términos. Yo creo que Moretti antes de asumir debería someterse a una pericia psiquiátrica. No está mentalmente preparado”.

Y siguió en diálogo con Radio La Red: “Me envió un mensaje burlándose porque vuelve. ¿Les parece que la situación del club está para burlarse? Es patético. Creo que no está bien, es una persona que miente descaradamente”.

“Se burla en mi cara cuando estoy acá con el resto de la mesa directiva de la Asamblea sosteniendo este vendaval, poniendo la cara e intentando emprolijar todo esto”, agregó. En cuanto a la respuesta que le dio, dejó en claro: “No voy a hacer circo de todo esto. Le dije lo que pensaba y lo que iba a hacer. Él no es consciente del daño que está haciendo”.

La decisión de la Justicia, que revocó el fallo en San Lorenzo y decretó que debe convocarse nuevamente a la reunión de Comisión Directiva bajo la presidencia de Moretti, cayó muy mal entre los integrantes de la Asamblea ya suspendida: “En la justicia argentina es más fácil dilatar que acelerar. La justicia penal está trabajando, pero cada recurso, chicanas, las vive poniendo Moretti y en algún momento va a caer”.

A la hora de calificar la gestión de Moretti, atravesada por los escándalos, las deudas y los reclamos salariales, Morales disparó: “Siendo muy generoso hay hechos que no son regulares en Moretti. El socio tiene que entender que su gobierno fue el peor de la historia”.