Con Messi y De Paul, Inter Miami empató 1 a 1 con Toronto por la MLS

El conjunto de Miami, que contó con Messi y De Paul, abrió el marcador en la última jugada del primer tiempo: Jordi Alba tiró un centro preciso para que Tadeo Allende gane de cabeza dentro del área chica y ponga el 1-0 a favor de la visita antes de irse al descanso.

Ya en el segundo tiempo, Inter Miami bajó el ritmo con la ventaja, Toronto fue tomando protagonismo y estampó el 1-1 final: Djordje Mihailovic fue el autor del empate a los 15 del complemento. El equipo de Javier Mascherano volvió a tomar la postura protagonista del primer tiempo y empezó a dominar la posesión de la pelota.

De la mano de Messi, Las Garzas acorralaron a su rival contra su propio arco por un prolongado lapso del partido. En este contexto, el arquero Sean Johnson se destacó con una atajada espectacular ante un remate del rosarino y minutos después le ahogó un gol de tiro libre. Fueron cuatro en total las tapadas claves del portero contra La Pulga.

El elenco canadiense soportó unos minutos finales difíciles con los constantes ataques del Inter Miami. Pese a esto, Las Garzas no tuvieron la puntería necesaria para batir la resistencia del arquero de Toronto FC nuevamente y terminó 1-1 el marcador.

Con este resultado, Inter Miami suma 56 puntos en 30 partidos, y se ubica por debajo de FC Cincinnati (58) y Philadelphia Union (60). La principal ventaja de los de Florida es que tienen dos partidos menos que sus rivales directos, lo que permite proyectar un margen de crecimiento si suman en esos cotejos pendientes.

En este contexto, a Las Garzas les quedan cuatro partidos por afrontar en la recta final de la fase regular de la MLS: recibirán de local a Chicago Fire, New England Revolution y Atlanta United; y se enfrentará en condición de visitante a Nashville SC en la última jornada.

Por otro lado, la lucha por el Supporters’ Shield, distintivo al mejor equipo de la temporada regular y que equivale a un título, está abierta en ambas conferencias. En el Oeste, San Diego FC (57) y Vancouver Whitecaps (56) aparecen como candidatos, aunque Inter Miami sigue a tiro de poder alcanzarlos si gana todos los partidos que le restan, algo que le servirá para levantar nuevamente el trofeo que conquistaron en 2024. No obstante, Las Garzas ya no dependen de sí mismas.