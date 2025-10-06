Así es Trionda, la pelota del Mundial 2026 que ya probó Lionel Messi

Cada panel presenta los colores rojo, azul y verde, que se conectan en forma de triángulo en el centro, simbolizando tres naciones que se unen para organizar la competencia. Además, junto al color hay una iconografía significativa para cada país: una estrella para los EE. UU, una hoja de arce para Canadá y un águila para México.

El diseño se completa con detalles dorados en homenaje al trofeo de la Copa del Mundo. Por otro lado, desde el punto de vista del rendimiento, está diseñada con costuras intencionalmente profundas y líneas en relieve estratégicamente colocadas junto a íconos de los países en relieve, creando una superficie de bola que produce una estabilidad óptima en vuelo al garantizar que haya suficiente resistencia y distribución uniforme a medida que viaja por el aire.

Trionda también lleva la última evolución de la tecnología adidas Connected Ball en forma de un nuevo e innovador sistema de chip montado en el lateral. El chip se encuentra dentro de una capa especialmente creada en uno de los cuatro paneles.

De esta manera, proporciona una visión sin precedentes de cada elemento del movimiento del balón, la tecnología envía datos precisos del balón al sistema de árbitro asistente de video (VAR) en tiempo real, que cuando se combina con los datos de posición de los jugadores y mediante la aplicación de inteligencia artificial, ayuda a los árbitros a tomar decisiones de fuera de juego más rápido.

Esta nueva tecnología también puede ayudar a los árbitros a identificar cada toque individual del balón, lo que significa menos tiempo dedicado a resolver incidentes específicos, incluida una posible mano.

“Cada detalle tiene un impacto. Las texturas en relieve, los gráficos en capas y los colores llamativos hacen que la pelota se destaque al instante. Es el balón de la Copa Mundial de la FIFA más divertido visualmente que hemos creado”, dijo Sam Handy, director general de adidas Football.