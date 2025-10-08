El polémico mensaje de Karen Reichardt contra Lionel Messi en las redes sociales

El mensaje fue publicado por ex modelo en sus propias redes sociales en 2015 y generó una lluvia de insultos de parte de los usuarios de la red social X.

“Messi puto solo haces goles en esa mierda de club !!! Cagon en la Argentina no existis !!! Y encima con la mano forro”, fue la publicación de Reichardt en diciembre de 2015, cuando el crack rosarino convirtió en un encuentro con el Barcelona.

En aquella ocasión, el capitán de la Selección Argentina abrió el marcador en la final del Mundial de Clubes 2015 que terminó con una goleada por 3 a 0 ante River. Messi puso el 1 a 0 a los 26 minutos, mientras que el uruguayo Luis Suárez selló el triunfo del cuadro catalán con un doblete.

Un gran número de usuarios repudiaron y se burlaron de la candidata por su penoso comentario: “Acá tenemos a la intelectual que hoy encabeza la lista de LLA en Provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre 2025 en remplazo del dipunarco Espert”, publicó uno de ellos.

Y agregó: “Creo que va a ser un gran aporte elevando el debate en cámara de diputados”. Otro pidió, en tono irónico, que vaya presa: “Y encima te metés con nuestro ídolo??? La quiero PRESA”.

La Libertad Avanza quiere que Santilli encabece la lista

Por su parte, tras el revés de la Justicia Electoral, LLA resolvió apelar la decisión que tomó el juez Alejo Ramos Padilla e insistirá con la idea original de que el diputado del PRO Diego Santilli sea quien encabece la lista por la provincia de Buenos Aires.

Luego de que el magistrado aceptara la renuncia de José Luis Espert, señalado por sus vínculos con el empresario Fred Machado, y rechazara el corrimiento de nombres sugerido por el partido, los apoderados legales del espacio trabajan en el escrito que presentarán por estas horas ante la Cámara Nacional Electoral.

La idea original es apelar la determinación que ubica a la exvedette Karen Reichardt al frente de la nómina para competir el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso Nacional e insistir con el legislador del PRO.