Lisandro Borges, el hombre que marca el camino del pádel en Sudamérica

Es que, más allá de la presencia de todas las figuras rutilantes del World Padel Tour, el de La Rioja será el primer abierto de la gira sudamericana que contará con cuadro femenino. Además, se llevará adelante en el Superdomo, predio que cuenta con una capacidad de 14 mil personas, y que buscará romper el récord histórico de asistencia, registrado en 2022 en Barcelona, con 12 mil.

Y en la antesala del torneo, DIARIO POPULAR habló en exclusiva con Lisandro Borges, CEO del World Padel Tour en Sudamérica, y el hombre que marcó el camino del deporte de este lado del Océano Atlántico cuando en 2016 decidió, por una “corazonada”, traer el primer torneo a Argentina.

lisandro borges.jfif Lisandro Borges, con Diario Popular: "El Open de La Rioja va a ser el torneo internacional con entradas más accesibles de la historia".

Lisandro Borges, en exclusiva con Diario Popular

-¿Cómo fueron craneando y cómo se preparan para inaugurar el Open de La Rioja?

-Cuando comencé en 2016, hacer un evento de esta magnitud una semana al año era muy complicado. Hacer tres al año ni te explico, y hacer tres seguidos ya es un desafío muy importante, la vara está muy arriba. Yo estoy acostumbrado a traer 70 jugadores, pero esta va a ser la primera gira en la historia que contará con la rama femenina también, por lo que es un doble desafío porque son el doble de jugadores, y eso implica, el doble de hospedaje, el doble de alimentos, el doble de traslados, el doble de entrenamientos. Es un doble problema, pero en el buen sentido.

-¿Qué representa tener el primer torneo que sume a las mujeres?

-Es fundamental haber sumado el cuadro femenino. Siempre debió haber la igualdad que tenemos hoy entre el hombre y la mujer y era importante que el pádel cuente con las chicas también. En el torneo de Buenos Aires tenemos un contrato viejo donde ellas no figuraban, por una cuestión de costos no las podíamos traer porque sí o sí tenemos que jugar en La Rural, ya que somos dueños del torneo en conjunto, y por la baja capacidad del predio, las entradas se volverían inaccesibles para poder costear los dos cuadros.

Los contratos de World Padel Tour han cambiado, y todo aquel que quiera hacer una fecha está obligado a traer las chicas, algo que en realidad no debería ser una obligación. Está muy bueno tener un torneo con los dos cuadros para el deporte, para la prensa y para los espectadores. Estoy muy entusiasmado.

-Además va a contar con una presencia inédita de público.

-Va a ser un hecho histórico. Me motivó muchísimo tratar de romper el récord que ostenta el World Padel Tour con 12 mil espectadores, el año pasado en Barcelona. Ahora tenemos la posibilidad de batirlo y si lo logramos, va a ser muy difícil superarlo porque hoy no hay estadios techados en el mundo preparados para recibir esa cantidad de gente, en lugares donde el pádel pueda juntar también esa cantidad.

-¿Y cómo viene la venta de entradas?

-Viene muy bien pero todavía queda por completar. En La Rural ya estaría sold out hace rato.

-¿Cómo se dio la decisión de crear una nueva fecha en el interior del país?

-A la gente del interior se le hace muy difícil viajar todos los años al torneo de Buenos Aires, hacía mucha falta tener un torneo grande del World Padel Tour allí. Y hacía falta también tener más de una fecha en Argentina, no podía ser que el semillero de pádel más grande del mundo, junto con España, tenga un torneo solo; en España hay varios. Además, federalizar el deporte también genera no solo comodidades para los fanáticos del interior sino también llegar a nuevos públicos en esos lugares.

-¿Y cómo fue ese proceso de traer al circuito a Sudamérica, sobre todo al principio, cuando era terreno desconocido?

-Nosotros fuimos el primer país en internacionalizar el pádel. Antes, las fechas del World Padel Tour eran todas en España, por lo que el desafío era muy grande. Cuando tomé la decisión de traerlo, en 2016, el pádel no tenía el crecimiento ni el auge de ahora, ni era el deporte con más crecimiento en el mundo después del fútbol. No fue una decisión con la razón, fue algo más impulsivo, una corazonada. Por suerte salió muy bien, el primero fue al aire libre y asistieron 18 mil personas. Muchas de ellas fueron del interior, por eso también esa gente se merecía tener un torneo fuera de Buenos Aires.

WhatsApp Image 2023-02-15 at 20.48.05 (1).jpeg Lisandro Borges había encabezado el acto de presentación del Open de La Rioja en noviembre del 2022, durante el Buenos Aires Padel Masters.

-Y en relación al World Padel Tour, ¿cómo ves al torneo de La Rioja? ¿Qué expectativas tenés?

-Es una fecha más del calendario pero tiene a favor que se desarrolla en un país donde el pádel es el segundo deporte, donde tenemos 4.000 clubes censados y no paran de construirse canchas de pádel, donde los aficionados no paran de acercarse al deporte, donde se vive con la pasión que no se ve en ninguna parte del mundo, donde la mitad de los jugadores son argentinos y van a jugar en presencia de sus familias y amigos. Por todo eso, La Rioja y también Buenos Aires son fechas importantísimas para el calendario. Además, va a ser el torneo internacional con las entradas más accesibles de la historia.

-¿Por qué crees que se dio este boom del pádel que mencionás en Argentina?

-Creo que el torneo de Buenos Aires ayudó muchísimo al crecimiento y desarrollo al deporte, sobre todo en la comunicación, se empezó a ver mucho más padel. Es un deporte fácil e inclusivo para empezar a jugarlo, cuatro personas que nunca lo practicaron pueden igualmente agarrar una paleta, entrar a una cancha y jugar, algo que no pasa en otros deportes. Está en auge y va a seguir creciendo, es el deporte del futuro, no tengo dudas.