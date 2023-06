"Lo único que querés es chuparme...": el agravio de Santi Maratea a un periodista

En la noche del jueves, el influencer se molestó con un informe periodístico que da cuenta de un supuesto segundo fideicomiso presentado en la provincia de Neuquén- que no es el que fue objetado como "ineficaz e irregular" por la Inspección General de Justicia (IGJ), y donde habría maniobras que le permitirían embolsar una cifra millonaria en dólares.

En un informe publicado en el portal Doble Amarilla y que lleva la firma del colega Nacho Genovart, se señala que Maratea "cobrará u$s 30.000 por mes de honorarios convertidos al dólar MEP, lo que significa unos $14 millones al día de hoy".

Además, asegura que el mediático "percibirá un 5% del total del objeto del fideicomiso. Es decir, que se quedará con u$s 1.150.000 de los u$s 23 millones que busca juntar para saldar toda la deuda del Independiente" y que adicionalmente podría cobrar otro "honorario variable de éxito", el cual "no puede superar el 5% del total recaudado". Según el citado medio que accedió a este contrato, Maratea "podría embolsarse unos $2,4 millones".

Como era de imaginar, luego de la publicación de este informe, el joven no se quedó callado y echó mano a su cuenta de Twitter -donde tiene casi 474 mil seguidores- para dedicarle un mensaje directo al autor de la nota, incluso arrobándolo para asegurarse de que el mensaje le llegue.

"Che @NachoGenovart se está corriendo una versión en twitter de que en realidad lo único que queres es chuparme la pija, de ser así avísame y veo cómo te puedo ayudar bebote, no hacia falta que llores", fue el contundente mensaje de Maratea. Uno creería que después se arrepintió y lo borró, pero no.

"Chicos me hakearon twitter yo nunca le faltaría el respeto a un periodista beso (?)", lanzó minutos después.

Maratea-Genovart.jpg El tweet del agravio de Santi Maratea a un periodista que se refirió al fideicomiso en el que se reúne el dinero de la colecta. Captura.

De momento Genovart decidió no responder el agravio pero la contundencia pasa por el trabajo que viene realizando sobre este tema del fideicomiso y que es lo que provocó semejante reacción. "Vale recordar que, ante las primeras informaciones de irregularidades que dio Doble Amarilla, el influencer decidió reemplazar a su escribano para nombrar a un estudio profesional ‘especialista en fideicomisos’ (Escribanía Cesaretti)", resalta en su informe donde adjunta copias del segundo fideicomiso.

Luego de un muy buen arranque, con unas primeras 24 horas en las que la colecta para ayudar al Rojo funcionó muy bien, con el correr de los días la acción se fue desinflando a pesar de que Maratea había pronosticado que el monto total al que aspiraban se iba a reunir en menos de dos semanas.

De acuerdo a la última publicación que compartió en su Instagram, hasta el momento se llevan recaudados $811 millones, una cifra nada despreciable -considerando que se logró con pequeñas donaciones de socios e hinchas del club- pero muy lejana del objetivo final.