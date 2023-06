En el documento de la IGJ se asegura que "la inscripción registral ha sido efectuada ante el Registro Público de Contratos de Fideicomiso del Colegio de Escribanos de la Provincia de Neuquén en lugar de hacerse en Buenos Aires donde se encuentra en el domicilio de la razón social del club".

A su vez, entre varias otras, una de las irregularidades que marca es "lo exorbitante pautado en punto a gastos y honorarios del fideicomiso y en pretenso beneficio del fiduciario".

santiago-maratea_862x485 (2).webp

Por esa razón, el organismo concluye en declarar el fideicomiso ineficaz e irregular y se le solicitó al Departamento de Asuntos Judiciales en forma urgente nombrar a un interventor judicial, en carácter de "interventos informante y controlador" para que proceda a informarle las acciones realizadas o a realizar por parte de Maratea o quien lo reemplace en el ejercicio de sus deberes contractuales asumidos como fiduciario.

Y, Maratea respondió: "La IGJ hace dos semanas pidió que mostrara el fideicomiso; sin embargo, nosotros se lo mostramos aunque yo no vivo en Capital, Pepe Santoro tampoco y Diego, que es el otro hincha que participa, vive en Neuquén. Independiente no queda en Capital y América de México, que es el primer acreedor, tampoco, por lo tanto no hay nada que una al fideicomiso con Capital".

Luego, el joven dio detalles de cómo continuó la situación: "Sin embargo nos presentamos y les dijimos que yo no vivo en Capital. Ellos nos contestaron que el año pasado cuando inscribí mi fundación DyD lo hice en IGJ, pero el año pasado vivía en Capital, ahora me mudé a provincia".

Y continuó: "Lo inscribimos para mostrar nuestra buena voluntad. Nos dieron hasta el 29 de mayo para presentarlo, no lo hicimos porque nos retrasamos redactando y lo presentamos hoy, 31".

Finalmente, añadió: "Esos días de demora es la irregularidad, que ya está subsanada porque lo presentamos a la mañana. A las 13 llegó la carta de la irregularidad y a la 13.15 el mail de que ya está inscripto el fideicomiso en la IGJ. Fin".