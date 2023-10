Los convocados de Boca Juniors para el partido frente a Talleres

El Xeneize y la "T", se verán las caras desde las 21.10 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El ganador, se enfrentará a Estudiantes que esta tarde venció a Huracán por 2 a 0 y se metió entre los mejores cuatro. Del otro lado, esperan San Lorenzo y Defensa y Justicia.

Los convocados de Almirón

En los seleccionados de Almirón se pueden destacar las ausencias de: Luis Advíncula (Perú), Frank Fabra (Colombia) y Norberto Briasco (Armenia), quienes fueron citados por sus selecciones para la Fecha FIFA. Luego Exequiel Zeballos y Lucas Langoni que se encuentran lesionados.

El otro que estaba en duda era Marcelo Saracchi, quien había terminado con una molestia en el último partido frente a Belgrano (Cba) en su gemelo derecho. Durante la semana avanzó progresivamente y fue incluído en la lista a pesar de que no vaya a ser titular.

Además, vuelven tres pilares de Boca: Nicolás Figal, Pol Fernández y Edinson Cavani, volverán a ser tenidos en cuenta después de no haber sido convocados en la derrota 4-3 frente al Pirata por la Copa de la Liga.

La lista completa:

Arqueros: Sergio Romero y Javier García.

Defensores: Marcelo Weigandt, Lucas Blondel, Marcos Rojo, Nicolás Valentini, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Marcelo Saracchi,

Volantes: Valentín Barco, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Ezequiel Bullaude, Vicente Taborda, Juan Ramírez.

Delanteros: Lucas Janson, Darío Benedetto, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

convocados boca.jpeg

El posible equipo titular

Almirón probó en la semana varias opciones, sobre todo en el lateral izquierdo por la ausencia de Fabra y Saracchi que no llega al 100% y aunque todavía no está confirmado el once titular, el probable sería:

Sergio Romero; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Marcos Rojo; Marcelo Weigandt; Cristian Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.