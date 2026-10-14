Otra de las voces que reflejó el impacto de la pérdida fue la de Quimey, una de las hijas de Castro, quien estuvo con él en el Bingo de Morón, donde se descompensó. Según relató, su padre manifestó que le dolía el pecho y pidió acostarse antes de perder el conocimiento. En medio del dolor, también destacó el ejemplo que representaba para ella: “Él es el ejemplo de lucha. De luchar por lo que querés, por estar, por los que querés”.