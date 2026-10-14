Noelia Vigliarolo, la Tigresa Acuña y distintas entidades deportivas recordaron al excampeón mundial, con palabras que reflejaron su historia personal, su legado en el deporte y su compromiso social.
La muerte de Jorge Roña Castro, a los 59 años, provocó una profunda conmoción en el deporte argentino y motivó numerosas despedidas de familiares, colegas e instituciones del boxeo. El excampeón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) fue recordado tanto por su trayectoria profesional como por los vínculos personales que construyó a lo largo de su vida. Entre los mensajes más conmovedores se destacó el de su pareja, Noelia Vigliarolo, quien expresó su dolor en las redes sociales.
“Te voy a amar siempre, toda la vida, mi ‘Roñis’”, escribió Vigliarolo, quien contó que ambos estaban próximos a comprometerse. En su publicación, también recordó la relación que compartieron y el compañerismo que los unió durante años. “Nosotros dos sabemos lo mucho que nos amábamos y nos vamos a amar siempre. Te voy a extrañar tanto, amor de mi vida”, expresó. Luego agregó: “La casa va a estar vacía sin vos. Nosotros dos, siempre compañeros con nuestras diferencias, pero nunca nos soltamos la mano”.
Otra de las voces que reflejó el impacto de la pérdida fue la de Quimey, una de las hijas de Castro, quien estuvo con él en el Bingo de Morón, donde se descompensó. Según relató, su padre manifestó que le dolía el pecho y pidió acostarse antes de perder el conocimiento. En medio del dolor, también destacó el ejemplo que representaba para ella: “Él es el ejemplo de lucha. De luchar por lo que querés, por estar, por los que querés”.
Las muestras de afecto también llegaron desde el ambiente del boxeo. La Tigresa Acuña compartió una imagen junto al excampeón y lo despidió con un breve mensaje: “Un beso al cielo, campeón”. La Federación Argentina de Boxeo (FAB), por su parte, resaltó su personalidad, valentía y espíritu combativo, además de acompañar a sus familiares y seres queridos. La Asociación Mundial de Boxeo también homenajeó al argentino y recordó la conquista del título mundial mediano en 1994, un logro que lo instaló entre los nombres destacados de la disciplina.
Más allá de sus éxitos deportivos, Castro dejó una huella por su compromiso con quienes más necesitaban ayuda. Su carrera profesional terminó con un registro de 130 victorias, 90 de ellas por KO, 11 derrotas y tres empates en 144 combates. Después de su etapa como boxeador, también dedicó años a sostener comedores y merenderos en el conurbano bonaerense, una tarea que continuaba impulsando en la actualidad.
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