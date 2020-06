Lucas Pratto bancó al Muñeco Gallardo: "Necesitamos tener alguna certidumbre de cuándo se va a volver"

Las frases de Pratto: “Siento que que no estamos siendo escuchados, lo que tenemos que hacer los futbolistas es reunirnos con Agremiados y con gente de la salud para saber qué hacer y somos trabajadores y creo que con protocolos se puede hablar y ser escuchado”.

Sobre las declaraciones del Muñeco: “Gallardo movió la estantería con lo que dijo, tiene mucha personalidad y vive como piensa entiendo que estamos en un momento especial pero hay que juntarse con la gente de la AFA, de Agremiados y los que deciden de la salud para que haya alguna certeza”.

En referencia al tema de las provincias: “Entiendo la pandemia y la situación de Buenos Aires pero también entiendo que la provincias donde se pueda volver a trabajar que se haga con los protocolos y no lo siento como una ventaja, me pondría contento”.

Sobre su situación personal: “Estoy bien acá, contento por el club y por cómo me quieren y pensar en estar al cien por ciento para rendir acá y pensar solo en eso y pensando en poder sumar más minutos porque es lo que siempre necesité”.

Sobre el momento de los jugadores: “Es una situación compleja. tuve comunicación con muchos jugadores de primera y ascenso que tiene problemas económicos, los jugadores necesitamos hablar para que nos escuchen. Hay una incertidumbre gigante por el futuro inmediato y por el año que viene, conozco a gente del ascenso que no le van a firmar el contrato porque no se saben qué torneo se va a jugar y los que tenemos contrato vigentes queremos saber cuándo vamos a volver”.

También opinó sobre el tema de las posibles suspensiones en lo descensos: “Se tendría que rever porque le saca competitividad a un torneo y eso no ayuda al fútbol y a los partidos; además va a perjudicar a los jugadores y al espectáculo”.

Sobre cuándo decidieron no jugar:”Cuando decidimos no entrenar nosotros habíamos vuelto de Ecuador y había un protocolo tremendo en el aeropuerto y en ese momento no se sabía bien qué era el virus. Ahora es diferente y se saben más cosas”.