Barracas Central empató 2 a 2 con polémica ante Tigre

El partido comenzó con el escándalo: Baliño no cobró un claro penal a favor de Tigre a los 17 minutos de juego. Kevin Jappert, defensor de Barracas, tironeó de la camiseta a Ignacio Russo. Increíblemente ni el árbitro cobró penal ni el VAR lo llamó para revisar la jugada que fue muy clara.

Después, Jhonatan Candia abrió el marcador para Barracas Central a los 26 minutos de juego. En un córner desde la derecha, el delantero de 30 años ganó de cabeza en el área y puso en ventaja a su equipo. Y, para colmo de Tigre, se quedó con un hombre menos a los 35 minutos por la roja directa a Elías Cabrera por una dura entrada.

Embed

De esta manera, Barracas se fue 1 a 0 arriba en el marcador al descanso. Pero el Matador no bajó los brazos en la adversidad y tuvo su recompensa: el propio Russo logró el 1 a 1 a los 37 minutos del complemento sacándose de encima a su marca en el área y definiendo de primera.

Barracas reaccionó rápido e instantes después Gonzalo Morales, quien está cedido desde Boca, puso el 2 a 1 en el marcador. Y, cuando todo parecía que sería triunfo de Barracas, llegó el 2 a 2 final de Tigre: tiraron el balón al área y Sebastián Medina, en tiempo añadido, apareció por el segundo palo para ahogar el festejo barraqueño.

Con este empate, Barracas Central, con un partido menos, es sexto con 18 puntos en la Zona A, a cuatro del líder Estudiantes de La Plata. Por su parte, Tigre está séptimo con los mismos puntos, solo por debajo por diferencia de gol. Y ambos se encuentran en la pelea por clasificación a la Copa Sudamericana 2026.