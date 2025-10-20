San Lorenzo se lo dio vuelta a Atlético Tucumán y está en puestos de Sudamericana

Atlético Tucumán abrió el marcador a los ocho minutos de juego con un gol de Marcelo Ortiz, quien se quedó con el balón tras un tiro libre y remató al arquero visitante. El Decano mantuvo la ventaja por un largo rato, hasta el tiempo añadido del primer tiempo, donde Alexis Cuello estampó la igualdad.

Cuello igualó desde los 12 pasos, tras engañar con su intención a Matías Mansilla. De esta manera, se fueron 1 a 1 al descanso, el público local estalló contra los jugadores y el Loco Díaz no se la bancó, buscó a los hinchas y sus compañeros tuvieron que detenerlos para que la situación no pase a mayores.

Para colmo, a los cinco del complemento, Nicolás Tripichio ganó de cabeza de un córner y estampó el 2 a 1 en el marcador. Atlético Tucumán sintió mucho el golpe, tardó en levantarse pero sobre el final, con la presión de su gente, fue en busca de la igualdad y la consiguió en tiempo añadido pero fue anulado porque Ramiro Ruiz Rodríguez, quien había anotado, estaba en offside.

Fue triunfo 2 a 1 de San Lorenzo ante Atlético Tucumán. Con esta victoria, el Ciclón está sexto en la Zona B con 19 puntos, en puestos de playoff a ocho del líder Riestra. Y está octavo en la tabla anual, en puestos de clasificación de la Copa Sudamericana 2026.