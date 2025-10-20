Juan Sebastián Verón: el caso Foster Gillett, su relación con Maradona y el Mundial 2002

"El acuerdo con Foster Gillet quedó en eso. Tuvimos charlas, ida y vuelta, pero no llegamos nunca a ponernos de acuerdo más allá de lo que presentamos en asamblea, que fue un préstamo y lo que él hizo con Medina que después llegó a Estudiantes", manifestó la Brujita en una entrevista con Gelatina.

Además, aclaró sus dichos sobre los clubes de los socios. "Yo dije que el club no es realmente de los socios porque el socio paga la cuota y elige la dirigencia, quién lo va a representar, pero después hay muchas cuestiones que no pasan por la decisión del socio sino que por la dirigencia y a veces por decisiones de AFA", completó.

"Mi relación con Diego siempre fue la misma, nunca cambió. Mi cariño y agradecimiento hacia él. El momento que fui compañero en Boca, era un nene de 20 años y él me ayudó en esa transición. En la Selección, con otros años, lo mismo. Mi relación siempre fue la misma y directa con él, no pasaba por nadie, lo que tenía que hablar lo hablaba directo con él. Sabía de mi sentimiento y mi compromiso con la Selección y con él más que nada", explicó la Brujita.

"El Boca de Maradona y Bilardo era como entrar de chico a un circo. A Carlos lo conocía por la relación con mi papá, pero Diego fue la inspiración de nuestra generación para el fútbol. Era lo máximo. Verlo y tenerlo tan cerca, que nunca me imaginé, fue un montón hasta que me acostumbré. Cuando me acostumbré me fui", contó más tarde.

"Ese Boca jugaba bien pero era un poco díscolo. El ambiente era divino pero a la vez complicado. Por todo, personalidades, situaciones que pasaban, pero más allá de todo la pasé muy bien porque no tenía responsabilidades", agregó.

El rendimiento de Verón en la Selección Argentina durante el Mundial de Corea-Japón 2002 le valió muchas críticas, sobre todo por el resultado final de la Albiceleste de Marcelo Bielsa, que fue eliminada en la fase de grupos. "En el 2002 no fue mi momento, no era mi momento ni siquiera físico y futbolístico. Estaba quemado mental y físicamente, no había sido un buen año para mí, con muchas lesiones", recordó.