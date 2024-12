"Voy a dejar mi vida por este club", dijo Milito tras ganar las elecciones en Rácing

"Me pasan un montón de cosas por la cabeza en este momento. Discúlpenme la emoción, pero quiero agradecer. Estoy en un lugar que soñé, que me puso la gente y eso para mí es un compromiso y una responsabilidad enorme. Voy a dejar mi vida por este club, por proteger a los hinchas que me dieron la posibilidad de cumplir este enorme sueño", declaró Milito entre lágrimas en medio de sus festejos tras las elecciones en Racing.

El club informa el resultado de las elecciones

Por medio de un comunicado en sus redes sociales, Racing Club comunicò oficialmente el resultado de las elecciones realizadas este domingo, en un dia al quie calificaron como "histótico".

"En un día histórico, con una participación récord de socios y socias (con 17.090 sufragios, 45,74% del padrón habilitado), Racing Sueña, con el trinomio Diego Milito-Hernán Lacunza-Martín Ferré, se impuso en las elecciones presidenciales a Racing Gana y Avanza (Christian Devia-Víctor Blanco-Alfredo Chiodini). : Racing Sueña: 10.267 votos (60,08%) Racing Gana y Avanza: 6.787 votos (39,71%). Votos en blanco: 36 (0,21%)", se indica en el posteo.

Y concluye: "Racing Club felicita a todos nuestros socios y socias por su ejemplar comportamiento en una nueva jornada democrática"

La nueva conducciòn de Racing

El ídolo de Racing fue elegido presidente, junto a Hernán Lacunza como su vicepresidente primero y Martín Ferré como vice segundo, al vencer a Christian Devia y Víctor Blanco en las elecciones del club que se llevaron a cabo a lo largo del domingo.

El triunfo de la agrupación “Racing Sueña”, que contó con el apoyo de otras como Racing Cambia, Más Racing, Movimiento 19 de Noviembre, Por y Para Racing, Todo por Racing, Agrupación La Acadé, Racing Vuelve y Racing de los Socios, se impuso por un amplio margen ante sus pares de “Racing Gana”, aunque restan saber los resultados oficiales.