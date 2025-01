Marcelo Gallardo adelantó que River podría sumar otro refuerzo

"Estamos muy contentos con el mercado que hicimos. Se dio todo como para que el club tenga la posiblidad de apostar a este plantel y competir de una muy buena manera en cada desafío que tengamos. Repatriamos muchos jugadores con sentido de pertenencia que conozco muy bien y están en una buena edad. Hay una expectativa de que eso se traduzca en el rendimiento. Queremos armar el mejor plantel posible con el mejor equipo posible", expresó el técnico Millonario en el marco de una conferencia brindada desde el predio que el club tiene en Ezeiza.

Luego, cuando lo consultaron por la llegada del lateral izquierdo de Athletico Paranaense, el Muñeco respondió "No quiero hablar de algo que todavía no está resuelto, quiero ser cauto". "Tenemos un plantel numeroso. No vamos a dar por cerrado el mercado, ni nada. Hasta que no termine, no lo voy a garantizar. Veremos qué posibilidades se pueden presentar", completó.

Más allá de todas las llegadas de jerarquía que hubo, el director técnico de River valoró la evolución de un delantero cuyo aporte y cuota goleadora espera recuperar en 2025. Se trata de Miguel Ángel Borja, quien anotó 31 goles en 48 partidos, pero se pinchó en las instancias finales de la Copa Libertadores y perdió su lugar en el once.

Embed No hay nada mejor que casa. pic.twitter.com/CeQP3nFgoz — River Plate (@RiverPlate) January 23, 2025

"Estoy contento con su voluntad de ponerse en su mejor versión. Se ha destacado por hacer goles y tiene números increíbles, pero después está el juego. Cuando tenés la posibilidad de contar con jugadores que quieren pertenecer y aportarle al equipo otras posibilidades, eso está buenísimo", opinó sobre el colombiano que convirtió dos goles en los amistosos preparativos ante Universidad de Chile y México. "Me gusta cómo vino preparado mentalmente. Sabía que no le iba a alcanzar de la forma que terminó el año, porque le tocó salir del equipo. Se lo ve muy bien y enfocado", agregó.

Por otra parte, Gallardo reveló la charla que mantuvo con Enzo Pérez para convencerlo de ponerse la banda roja nuevamente, tras un breve pero existoso paso por Estudiantes de La Plata. "De Enzo me convenció su actualidad. A él le dije que no hago obras de beneficiencia. Jugó 40 y pico de partidos con 38 años en 2024. Lo conozco y sé lo que me puede dar. Considero que es importante y confío en que va a competir como todos. Su actualidad era el primer signo, además de lo que representa él, de que podía volver ahora", contó.

River Refuerzos Mercado de Pases.jpg Los siete refuerzos que se sumaron este 2025 a River, Jorge Brito y Marcelo Gallardo.

Algo similar relató cuando le tocó hablar de Gonzalo Montiel, el cuarto campeón del mundo con la Selección Argentina que tendrá su plantel, junto con Franco Armani, Germán Pezzella y Marcos Acuña. "Hay futbolistas que han pasado por nuestra gestión durante muchos años y con los que nos hemos sentido identificados. Gonzalo es uno de ellos. Es un símbolo para River y el fútbol argentino. Pateó el penal que nos dio la Copa del Mundo. Y, sin embargo, vos lo cruzás a Gonzalo por acá y es como si eso no hubiese sucedido para él. Es un mensaje de identificación sobre cómo queremos comportarnos", indicó.

Finalmente, habló sobre el método que utiliza para convencer a los jugadores del fútbol europeo de que peguen la vuelta al club de Núñez. "Lo siento como un logro. No es fácil volver al fútbol argentino y a la Argentina cuando estás afuera. Tengo que convencer desde el sentimiento. Yo estoy acá porque me gusta y quiero a mi país. River, para mí, es todo. Si yo no sintiera eso, ¿cómo hago para convencerlos a ellos? Yo estoy acá porque quiero estar durante mucho tiempo. Cuando hablo con ellos, les digo que el club está en condiciones para hacer algo bueno", concluyó.