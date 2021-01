Marco Caicedo: "el sueño de Palavecino es jugar en River"

Lo cierto es que si bien el futbolista de 24 años que surgió de Platense les manifestó a los dirigentes el deseo de emigrar al equipo de Núñez, la intención que tienen desde Colombia es efectuar la venta del 50% del pase que poseen del jugador y no una salida a préstamo.

"Desde niño, el sueño de Palavecino es jugar en River. Es de Buenos Aires, Platense queda a unas cuadras del Monumental y ese es el club de sus amores” expresó Caicedo en declaraciones con TyC Sports.

Sin embargo, el presidente de Deportivo Cali dijo que aconsejó al jugador para tomar una decisión correcta: “Le pedí paciencia, que se asesore bien. No tiene que dejarse llevar por una pasión. Es su vida, su carrera y queremos que se valore"

Además, destacó que “no se tratará de una negociación sencilla porque nuestro deseo es vender el pase del jugador”. Por lo tanto, la dirigencia que comanda Rodolfo D’Onofrio evalúa realizarle a los directivos de Deportivo Cali una oferta superadora.

Por último, detalló que “en caso de que no pueda quedarse, apostamos a una venta. De todas maneras, a River le hicimos una contrapuesta con un préstamo elevado, con la fórmula de deducir una importante proporción y poder ejercer la figura de la opción de compra que queremos".

En tanto, hoy circuló en las redes sociales publicaciones del futbolista cuando tenía 14 años que contradicen la versión de Marco Caicedo y apuntan contra el Millonario: “Inventaron el promedio cuando te ibas a la B, la platea te la hizo un teniente coronel. River no chamuyes más, vos no sos el gran campeón, vos sos socio de Grondona, la pu... que te parió. Vos sos así, vos sos gallina, junto con Boca sos la mier... de Argentina", tuiteó Palavecino en 2014, aunque no tendría importancia a la hora de la operación por el traspaso.

Mientras tanto, River continúa con su preparación en el predio de Ezeiza sin Nacho Fernández, quien se recupera de una operación de varicocele, y con Cristian Ferreira entrenando de manera diferenciada, ya que sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo.

Para la temporada que se aproxima, el conjunto de Marcelo Gallardo tendrá un calendario con más de 25 partidos en cuatro meses, que integran la final de la Supercopa Argentina ante Racing, el debut en la Copa Argentina frente a Defensores de Pronunciamiento, la fase de grupos de la Libertadores y la Copa Diego Armando Maradona.