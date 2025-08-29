Fútbol |

El cuadro de la Copa Argentina con River - Racing en cuartos de final

El Millonario y La Academia, que se medirán en la próxima instancia, son los candidatos al título. Pero Independiente Rivadavia, Argentinos, Belgrano, Lanús, Tigre y Newell's también van por la estrella.

La Copa Argentina entra en su etapa de definición: este jueves quedó hecho el cuadro de los cuartos de final, quedan ocho equipos en busca del título. River y Racing, que se medirán en esta instancia, son los grandes candidatos al título, aunque Independiente Rivadavia, Argentinos, Belgrano, Lanús, Tigre y Newell's a esta altura también van por la estrella.

