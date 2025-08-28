Boca recaudará ocho millones de dólares por tres transferencias

La dirigencia cerró la venta de Taborda al Panathinaikos de Grecia por 5 millones de dólares por el 80% del pase y le quedarán 4.5 de los mismos porque medio millón irán a Platense en concepto de vidriera. Taborda viene de destacarse y quedar en la historia en el Calamar tras ser una de las figuras de su primera estrella, el Torneo Apertura 2025.

Taborda disputó apenas 17 partidos en Boca y solo seis de titular. De todas maneras, ese breve tiempo le alcanzó para ganar un título, el campeonato de 2022. Fue en Platense donde se destacó más, de hecho fue figura clave del título del Calamar en el Apertura pasado. Ahora, a los 24 años, tendrá su gran chance en Europa.

image

Por otro lado, Boca también recibirá dinero por dos transferencias de jugadores que se formaron en el club. Ezequiel Fernández, apodado "Equi", fue vendido del Al Qadisiya de Arabia Saudita al Bayern Leverkusen de Alemania en 30 millones de dólares: Boca tendrá un ingreso de 1,5 millones, ya que la FIFA estipula para este caso un monto correspondiente al 5% de la operación para el club formador.

Por último, está Mateo Retegui. El delantero, que jugó en Boca sólo ocho minutos (frente a Patronato en 2018), fue cedido a préstamo en varias oportunidades (Talleres, Estudiantes, Tigre) y luego fue vendido al Atalanta, club que ahora traspasó al delantero al Al Qadisiya de Arabia Saudita por una cifra cercana a los 65 millones de euros.

De esa cifra, a Boca le corresponde un 2,5% por derechos de formación, algo más de 1.6 millones de dólares. Así, sumando las tres operaciones, ingresarían a la tesorería de Boca unos 7.7 millones de dólares, por tres futbolistas de su cantera, que sigue aportando plata fresca al club.