Formula 1: Gran actuación de Colapinto, terminó noveno en la práctica libre 2 del GP de Países Bajos

Quedó 18° en la práctica 1 con un tiempo de 1:12.276 (a 0.663 de Pierre Gasly), pero mostró un nivel sobresaliente en la segunda práctica para ubicarse noveno con su mejor tiempo en 1:10.957, a 1.067 del líder Norris y 1.165 por delante de Gasly.

Las dos prácticas tuvieron muchos incidentes, sobresaliendo los accidentes de Andrea Kimi Antonelli y de Lance Stroll.

Lando Norris fue el más rápido en ambas tandas con registros de 1:10.278 (FP1) y 1:09.890 (FP2) en un día que tuvo un buen rendimiento del español Fernando Alonso con Aston Martin quedando segundo en el segundo entrenamiento (1:09.977).

Fórmula 1

Estas dos sesiones le sirvieron a Colapinto para familiarizarse con el circuito de Zandvoort, en el que nunca había competido de manera oficial en Fórmula 1. Además, un aspecto muy positivo es que no protagonizó ningún choque en una sesión muy accidentada que incluso contó con una bandera roja por un despiste del italiano Kimi Antonelli, quien quedó trabado en una zona peligrosa de la grava.

Cómo sigue la actividad del GP de Países Bajos:

Sábado 30 de agosto:

Práctica libre 3: 06:30hs (11:30hs en los Países Bajos)

Clasificación: 10:00hs (15:00hs en los Países Bajos)

Domingo 31 de agosto:

Carrera: 10:00hs (15:00hs en los Países Bajos)

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Países Bajos:

El Gran Premio de Países Bajos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado, está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia.