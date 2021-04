Mauro Vigliano rompió el silencio: "Las imágenes son elocuentes, fue un error gravitante"

"Solo los árbitros saben lo que nos generan estas situaciones. No es fácil ponerlo en palabras", expresó Vigliano en el inicio del descargo que realizó en una entrevista con TyC Sports.

Dos días después del polémico penal por una supuesta falta de Sergio Barreto sobre Iván Maggi que luego Enzo Copetti transformó en el gol de la victoria de Racing sobre Independiente en el clásico de Avellaneda, Vigliano aceptó su "error" y pidió "disculpas" a los que se sintieron perjudicados por su decisión.

image.png Maggi cae en lo que terminaría siendo penal para Racing

"Las imágenes son elocuentes, fue un error gravitante y es muy doloroso", manifestó Vigliano.

"Entiendo a los que se sienten perjudicados. Lo que no saben es el dolor que nos genera. No me quiero victimizar pero uno decide en una fracción de segundos", agregó.

Tras las polémicas declaraciones del vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano, quien acusó a Claudio Tapia de "cobrar el penal" que perjudicó al "Rojo", Vigliano remarcó: "Somos árbitros y estamos expuestos a estas situaciones. No hay cuestiones políticas de fondo".

Vigliano será parado y no estará en las designaciones para la próxima fecha de la Copa de la Liga Profesional, tal como lo confirmó el director de arbitraje de AFA, Federico Beligoy.

"Respeto y comprendo absolutamente la decisión de Beligoy. Lamento no haber podido devolver la confianza", aseguró.

Pablo Moyano habló tras la polémica

Pablo Moyano calificó como "uno de los robos más grandes de la historia" a la derrota de Independiente en el clásico del sábado con Racing, por el penal mal sancionado por Mauro Vigliano, a quien calificó de "pobre tipo" porque a su entender "el que lo cobró fue Claudio Tapia", el presidente de la AFA.

"Yo no sé si lo cobró Mauro Vigliano. Creo que el penal lo cobró Claudio Tapia. Fue uno de los robos más grande de la historia", afirmó Pablo Moyano, vicepresidente primero de Independiente, en declaraciones a TyC Sports.

image.png Pablo Moyano cargó contra Mauro Vigliano

"Después que le den una o dos fechas de parate al referí es una vergüenza. No solamente venimos siendo perjudicados en los cuatro años anteriores del macrismo, sino que mientras se mantenga la AFA macrista, Independiente va a seguir siendo perjudicado", continuó con su critica el gremialista.

"Quieren voltear a Independiente. Por supuesto, es una lucha política contra el club", añadió el directivo.

Lo paradójico resultó que antes de la designación de los árbitros para la presente novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, los del 'Diablo' habían solicitado a Vigliano para el sorteo; en cambio Racing habían postulado a Néstor Pitana.

Ante toda esta situación, el alto directivo formuló referencias sobre la conducción de la institución y al rendimiento del equipo.

"La dirigencia está más fuerte que nunca. El equipo seguramente en los próximos partidos se va a recuperar. Vamos a ser protagonistas de la Copa Argentina, de la Copa Sudamericana y tratar de clasificar entre los primeros cuatro de la Copa de la Liga", sostuvo.