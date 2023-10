"No tengo ni idea; ni siquiera lo pensé. Iré a Argentina antes de fin de año y hablaremos de cómo salieron las cosas y qué depara el futuro, pero no es lo que estoy pensando ahora", aseguró el head coach australiano en diálogo con el diario Olé, en el que destacó que tiene "muy buena relación con la UAR" y tampoco descartó que lo reemplace Felipe Contepomi, quien es su principal ayudante.

"Claro que Contepomi está próximo, es muy bueno como entrenador. Es la conversación que tendremos juntos para decidir cuál es la mejor situación para Los Pumas en los próximos años. Si pensamos que lo mejor es ir a un próximo paso con Felipe, hacemos eso. No importa si estoy o no con el equipo, quiero que este equipo pueda ganar, que sea exitoso, y tiene una parte de mi corazón muy grande. No sé exactamente qué va a pasar, no hablamos de esto antes, hoy estoy muy tranquilo", agregó.

Además, dejó en claro su dolor por la caída frente al conjunto inglés. "Estoy totalmente decepcionado por todos, nuestros hinchas, nuestra gente, porque creo que merecíamos ganar y por una razón u otra no lo hicimos", expresó.

Luego, Cheika aseguró que el partido se definió "por márgenes pequeños". "Tuvimos un kick que nos taparon y nos mantuvimos ahí realmente bien una vez que nos acercamos. No tuvimos suerte en algunas cosas, pero aún así estuvimos en partido. Pero, aparentemente, así es como debía ser", dijo.

A su vez, rescató que el equipo tuvo "una buena campaña" y que "los jugadores merecían más hoy". "Estoy decepcionado con la forma en que se conduce el deporte, la forma en que se referean los partidos y la consistencia. Mis jugadores trabajaron dos años para conseguir algo", expresó.

"Sé que somos una de las naciones menores, no somos Inglaterra, Nueva Zelanda, Sudáfrica o algunos de esos equipos, pero al final del día es difícil y siento por los chicos, que merecían más que lo que sacaron hoy", sentenció.