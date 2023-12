Mostaza Merlo: de "Pelé es de otro planeta" a "ni loco me pasa Messi"

En la charla con Radio La Red, Mostaza confesó que "Ni loco me pasa Messi”, respondió a la pregunta sobre si el actual jugador del Inter de Miami podía eludirlo en sus tiempos de jugador.

Acto seguido dijo: “Maradona y Messi, dos fenómenos, pero Pelé es de otro planeta”. A lo que sentenció con: "¿El único que me podía pasar a mí? Pelé", cerró el ex DT de Racing entre otros.

Sobre el presente de Martín Demichelis en River argumentó: “He escuchado comentarios de que la gente de River no estaba contenta con Demichelis, y yo creo que tiene que ser al revés: tiene que estar muy contenta. El primer campeonato que ganó lo jugó brillante, con mucha ventaja. Y ahora está a dos partidos de salir campeón de vuelta”, sostuvo Merlo.

Mostaza calificó como “muy positivo” el ciclo del entrenador del Millo y que "no entiende" las críticas sobre el actual DT de Núñez.

A su vez, también habló sobre la vereda de enfrente y los posibles refuerzos que pueden llegar al Xeneize, tanto Ever Banega como Arturo Vidal. "Creo que Vidal (36) y Banega (35), para Boca, no están, ni para Boca ni para el fútbol argentino. Lo otro es empresario puro que los están poniendo, porque no caen en otro lado“, dijo Mostaza.

"El único que se sostiene es el actual 10 de Boca: Yo creo que va a quedar Cavani y nada más", agregó el histórico volante.

Sobre si el nivel del fútbol argentino podría ser un condicionante para los dos mediocampistas comentó: "No no, hoy no lo veo. Porque yo lo he visto a nivel selección y bueno, lo vi a los dos. Son grandes jugadores pero hoy, para este fútbol tan dinámico y difícil yo no lo veo", expresó.

"Los felicito porque son grandes jugadores y si juegan bien, diré: me equivoque", sentenció Mostaza, haciendo referencia a la gran carrera de estos jugadores y la posibilidad de que le vaya bien en Boca.

Por último habló sobre Colón, el descenso y su pasado: "Vi el partido, lo lamenté muchísimo, tuve la suerte de ir y ascender. La pasé muy bien con todos en Colón, tuve la suerte de ascender. Fue un festejo bárbaro, con cuatro partidos que eran difíciles", apuntó de movida.

Para después, expresar: "No me gusta hablar de lo que pasó, Colón es un grande del fútbol argentino y tiene que volver rápido", cerró Mostaza.